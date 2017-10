Un motorista amb politraumatisme greu i una persona ingressada amb contusions per accident laboral

Un motorista ha patit un accident de trànsit aquest dijous a la tarda a la zona del Pont de Madrid, sense que s'hagi vist implicat cap altre vehicle. Hi han intervingut els bombers, que s'han ocupat de netejar la calçada, i el SUM, que han dut el ferit a l'hospital. En aquests moments es troba al servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb un diagnòstic de politraumatisme greu, i està pendent que se li practiquin diferents proves. L'accident està provocant retencions de trànsit a l'avinguda Salou i a Santa Coloma. A més, aquest dijous hi ha hagut un accident laboral a Arcalís, amb una persona ingressada al centre hospitalari que pateix contusions diverses, després que hagi estat portat amb helicòpter amb l'objectiu facilitar-ne el trasllat.

Un motorista ha patit un politraumatisme greu en un accident al vial del Pobladó, concretament a la zona del pont de Madrid. En el sinistre només s'ha vist implicat el vehicle que conduïa el motorista, una motocicleta marca Piaggio. Per causes que es desconeixen l'home ha perdut el control de la motocicleta pels volts de les sis de la tarda i arran dels fets hi han hagut d'intervenir els bombers, que s'han ocupat de netejar la calçada, i el SUM, que han dut el ferit a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li estan practicant diferents proves. Arran de l'accident s'han registrat importants retencions no només a les avingudes Tarragona i Salou sinó també a Santa Coloma, ja que la carretera ha hagut de ser tallada en els dos sentits de la marxa arran de l'accident.

D'altra banda, cal destacar que un treballador resident de 62 anys ha resultat ferit a les obres del fals túnel que s'estan fent a Arcalís per protegir la carretera de la caiguda d'allaus. L'accident s'han produït pels volts d'un quart de cinc de la tarda quan els treballadors estaven fent tasques de desencoframent i li ha caigut una planxa a sobre, tal com han explicat des de la policia. Arran dels fets l'home, que ha hagut de ser evacuat en helicòpter, ha patit contusions diverses, tal com han informat des de l'hospital.