Una alerta per fum obliga a tallar l'avinguda Meritxell

Els bombers han hagut d'intervenir per un avís de fum aquest dijous al vespre a l'alçada del número 21 de l'avinguda Mertixell. Segons han informat des del cos d'emergència, l'alerta ha vingut donada per un fum que provenia d'una xemeneia, possiblement per la mala combustió d'una caldera de l'edifici. L'incident, que ha tingut lloc poc després de les 21 hores, ha obligat a tallar en els dos sentits de la marxa la part alta de l'avinguda Meritxell. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a quatre dotacions dels bombers, que hores d'ara continuen revisant l'edifici per descartar que el fum hagi estat originat per un incendi.