La Federació tanca el 3x3

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), tal com va avançar el diari BonDia, ha suspès temporalment l’activitat del grup de tecnificació permanent de bàsquet 3x3 per falta de recursos. “Anunciem aquesta decisió a contracor i a l’espera de poder trobar noves vies de finançament. Per tant, volem agrair la intensa dedicació dels professionals que han participat en aquest projecte. Destaquem també la implicació dels mateixos esportistes”, va indicar la FAB en un comunicat de premsa.