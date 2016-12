Cosan evita respondre sobre el bloqueig de la renda variable

Ho va advertir dimecres el president del grup parlamentari demòcrata i president també de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, Ladislau Baró: el bloqueig de la renda variable és una qüestió que s’està “dirimint” i sobre la qual hi pot haver “algunes reserves per part de l’INAF”.

I així va ser. La compareixença del president del consell d’administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Raül González, i de la directora general de l’organisme, Maria Cosan, davant la comissió “poca cosa” per “no dir res” va aportar respecte al que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar en la sessió de control de la setmana passada sobre les posicions de renda variable de BPA que estan bloquejades per l’entitat que les custodia, i que per tant no han pogut ser traspassades a Vall Banc.

Així ho van explicar fonts properes a la comissió, que van remarcar el malestar majoritari entre els consellers generals integrants de la comissió per aquesta nova compareixença, en què la directora de l’INAF, apel·lant a qüestions de confidencialitat, es va negar a respondre a les preguntes dels parlamentaris. En aquest sentit, les fonts consultades, que van explicar que davant l’actitud de la responsable de l’INAF es va optar per suspendre la reunió, van lamentar que Cosan, i sense que ningú la interpel·lés al respecte, negués que hagués demanat al seu homòleg de Panamà per suposats comptes de la família Pujol en aquest país.