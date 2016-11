DA, Liberals i SDP no veuen prioritari el debat sobre la doble nacionalitat

Les propostes per permetre la doble nacionalitat i per modificar el règim electoral, que el Partit Socialdemòcrata va aprovar en el seu congrés el cap de setmana, no acaben de fer el pes a la resta de formacions, que no veuen aquestes qüestions prioritàries per al país en aquests moments.

Pel que fa a la qüestió de la doble nacionalitat, el conseller general del grup demòcrata Carles Jordana va recordar que la formació aposta més per reforçar i potenciar el valor de la nacionalitat andorrana més que no pas per la doble nacionalitat. A més, va continuar el parlamentari, en el moment que s’assoleixi l’acord d’associació amb la Unió Europea i les dificultats dels nacionals andorrans fora del Principat es resolguin, “el debat de la doble nacionalitat quedarà completament desvirtuat”.

Quant a la modificació del sistema electoral, Jordana va recordar que es disposa d’una sola cambra parlamentària però que és bicameral, de manera que cal veure si és factible per no alterar la representació territorial.

Des de Liberals d’Andorra, el conseller general Ferran Costa, que va destacar que es tracta de dues qüestions que “no figuren a la llista de les prioritats de la formació ja que el país té en aquests moments moltes altres prioritats”, va explicar que el partit no ha debatut un posicionament concret sobre la doble nacionalitat, tot i que sí que va assegurar que genera “diverses opinions”, que van des d’una ferma oposició fins a l’acceptació en determinades situacions, com podria ser a través de convenis de doble nacionalitat.

Quant a la reforma del règim electoral per fer-lo més representatiu, Costa, que va deixar clar que tampoc és una qüestió que s’hagi debatut al si del partit, va lamentar que es vulgui diluir l’especificitat territorial i va destacar que “si es vol fer un nou plantejament institucional, que es parli clar i no es vagi per la porta del darrere”. En canvi, i tot i que caldria estudiar-ho amb detall, el parlamentari sí que es va mostrar més partidari de la possibilitat de reduir el nombre de consellers comunals.

Per la seva part, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que també va incidir que es tracta de temes que “ara no toquen” i que la formació no ha debatut, va recordar que al programa electoral de la formació s’apostava per rebaixar el termini dels anys de residència necessaris per a l’obtenció de la nacionalitat, de vint a deu, en consonància amb el que diu el Consell d’Europa. Pel que fa al règim electoral, Naudi va recordar també el programa d’SDP, on es defensava “una llista proporcional única amb vot preferent”.

D’altra banda, l’excap de Govern Marc Forné es va mostrar d’entrada favorable a la doble nacionalitat tot i que amb matisos. Així, i en declaracions a SER Andorra, Forné va destacar que la Constitució hauria de permetre la doble nacionalitat si bé va deixar clar que s’hauria de portar a la pràctica a través de convenis de doble nacionalitat, és a dir, país per país.

Tot i això l’excap de Govern es va mostrar molt prudent i es va preguntar si els països veïns complirien si se signessin convenis de doble nacionalitat amb Espanya i França.