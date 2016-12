SDP diu que fer del Pas un ‘outlet’ és incoherent amb Grandvalira

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que la proposta recollida al Pla estratègic de turisme de compres de convertir el Pas de la Casa en un outlet és incoherent amb la comunicació que fa Grandvalira, que passa per posicionar l’estació com un dels millors dominis esquiables. Des del comitè local de la formació, Alain Mateu es va mostrar molt crític amb aquesta opció ja que va en el sentit contrari de cap a on caldria avançar, que és cap a un “poble premium”. Així, el partit va lamentar que el Govern aposti per una solució “fàcil” i “a la moda” per rellançar el nucli. “Si tots ens convertim en un outlet no vindrà ningú”, va dir Mateu, i va afegir que el que ha de fer el Pas de la Casa “és reinventar-se amb el que sap fer; les pistes i la natura”.

Per això, SDP va demanar al Govern que “deixi de comunicar” sobre la idea de l’outlet i que es dediqui a millorar els accessos des de França perquè no s’hagi de tancar cap dia la carretera i adeqüi les entrades del nucli. Mateu remarca que aquestes són accions que es poden fer immediatament, recollint-les al pressupost del 2017. A més es proposa crear un portal web de tots els comerços i hotels del Pas de la Casa amb l’ajuda del Govern, ja que avui la comunicació està dispersa. En aquest sentit exposen que si aquesta mesura és vàlida per a Meritxell i Carlemany també ho pot ser per a aquesta zona del país. Mateu va recordar que la proposta de l’outlet no satisfà els comerciants, que demanen accions immediates, no d’aquí vuit anys.

De fet, la coordinadora del comitè local d’SDP d’Encamp, Sandra Cano, va criticar que aquest pla estratègic no hagi comptat amb la participació dels comerciants i que ni s’hagi presentat al poble d’Encamp. Davant d’això, la formació defensa que ha de ser el Comú qui lideri el projecte creant taules de treball amb el sector econòmic i el social. D’aquest treball n’hauria de sortir el que es vol per a cadascun dels nuclis de la parròquia i s’hauria d’abandonar iniciatives “que s’han preparat des dels despatxos del ministeri”, va apuntar Mateu. Cano també remarca que l’activitat comercial al poble d’Encamp va “a menys” i que després de cinc anys de govern de DA no s’ha fet res.