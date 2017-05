Adeu, Mademoiselle Aquí

Maria Escrihuela, la locutora que el 3 d’abril del 1940 va estrenar Radio Andorra, va morir dilluns a Badalona als 99 anys. “Van venir els consellers i hi va haver una gran festa. A mi m’havien portat el dia abans de Badalona. Em van posar davant del micròfon –crec que l’estudi, una taula molt senzilla, es trobava a la torre de l’emissora– i em van fer locutar la sintonia. La portaven preparada, és clar, no la van improvisar. Al costat meu hi havia monsieur Edmond Abouly, que venia de Radio Toulouse i que s’havia d’encarregar de les emissions en francès. I ho vaig dir: ‘Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra’.”

Exactament així evocava al 2009 Maria Escrihuela la primeríssima vegada que la celebèrrima sintonia va ser dita en antena. Va ser el 3 d’abril del 1940, i a l’aleshores jove i inexperta locutora l’havien fet pujar a correcuita per reinaugurar Radio Andorra, que oficialment havia començat a emetre el 7 d’agost de l’any anterior, però que va haver d’emmudir de seguida i durant uns mesos a causa de l’inici de la II Guerra Mundial, l’1 de setembre del 1939. Escrihuela és per tant, i a dreta llei, la primera Mademoiselle Aquí, que és el nom amb què van ser conegudes –i molt conegudes– les locutores que la succeirien al micròfon de Radio Andorra.

Però si en parlem avui i aquí és perquè la veu d’Escrihuela es va apagar definitivament dilluns, quan va morir al seu domicili badaloní. A l’octubre, recordava el seu nebot-net, Joan-Francesc, hauria fet 100 anys. Li han faltat uns mesos, però el cert és que Escrihuela feia anys, molts anys, que havia passat a la història de la radiodifusió. De la nostra, naturalment, però també de l’espanyola –es va iniciar l’abril del 1940, just abans de venir a Andorra, als micròfons de Radio Badalona– i també de la mundial perquè, com recordava ahir Sylvain Athiel –autor de la novel·la Conquérants des ondes! (Aquí, Radio Andorra) i un dels pares del frustrat museu que havia d’anar al roc del Pui encampadà–, “la irrupció de Maria Escrihuela va ser una novetat total perquè a finals dels anys 30 les dones no tenien més que un paper molt marginal, en el món de la ràdio, així que ella va obrir el camí de la feminització a la radiodifusió mundial”.

La 'mestra' de Victoria Zorzano

Una idea, aquesta de posar una veu femenina al micròfon, que els directius de Radio Andorra –amb Trémoulet al capdavant– van prendre de l’extraordinari èxit que acabava de tenir una campanya publicitària de Mademoiselle Phoscao, el Cola-Cao francès de l’època. En un sentit similar, Jean-Marc Printz –autor d’aquiradioandorra.free.fr, la monumental enciclopèdia virtual consagrada a l’emissora– insistia ahir que Escrihuela va ser la primera speakerine de Radio Andorra i, per tant, la primera que va locutar la cèlebre sintonia, i lamentava que el seu nom hagi quedat a l’ombra de Victoria Zorzano, que acostuma a ser esmentada com la primera Mademoiselle Aquí quan –recorda Printz– va ser ella, Escrihuela, qui va formar Zorzano, que no tenia cap experiència radiofònica, que en va heretar el micròfon i la sintonia i que finalment es va endur la celebritat mediàtica: “Per això em va saber greu quan molts anys després li vaig llegir en una entrevista a La Vanguardia que ella havia sigut la primera locutora de Radio Andorra”, deia Escrihuela el 2009.

El cert és que el seu pas per l’emissora va ser decisiu, també històric, però efímer: s’hi va estrenar, com hem vist, el 3 d’abril del 1940 i el 27 d’aquell mateix mes s’acomiadava. El tracte amb Estanislau Puiggròs, soci de Trémoulet i propietari de Radio Badalona –“Per què no ve a Andorra, senyoreta Maria?”, li va dir de cop, un dia que visitava l’emissora catalana, i l’endemà se n’hi va anar: la van instal·lar a l’hotel Modern d’Escaldes–, era per a un mes, i quan el mes va haver passat li van proposar de renovar. “Però estava promesa i en l’únic que pensava era a tornar a casa i casar-me”, deia Escrihuela. I així va ser. Li van posar una aprenenta –Zorzano– i quan la va tenir formada se’n va tornar a casa.

Durant un temps encara es va prodigar a Radio Badalona, però la seva carrera radiofònica acaba abruptament a mitjans dels anys 40, quan segueix el seu (ja) marit, el mestre Joaquim Pich i Santasusana, a les Canàries. “Se n’ha anat una de les pioneres de la radiodifusió. És just que li reconeguem ara els mèrits que, em temo, només sabíem els que ens hem interessat en la història de les ones. Descansi en pau”, concloïa ahir Gualbert Osorio, l’últim director de l’estació. Així que cantem-ho ni que sigui mentalment una vegada més en memòria de la senyoreta Maria: “Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.”