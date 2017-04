Al mal IGI, bona cara

Notícia bona i també notícia dolenta a la vista per als cinèfils d’aquest racó de món nostre. Comencem per la primera, que no és només bona sinó estupenda: els cines Illa Carlemany s’afegeixen aquest curs a la Festa del cine que des del 2009 organitza la Federació de Cines d’Espanya –FECE: entitat que agrupa 2.700 de les prop de 3.100 sales que existeixen Runer avall i a la qual s’ha adherit el multisala escaldenc– i oferirà els dies 8, 9 i 10 de maig entrades a 2,90 euros en totes les projeccions. Amb un sol requisit: inscriure’s prèviament al web Fiestadelcine.com i presentar l’acreditació a taquilla. Tan fàcil com això. I els menors de 14 anys, o majors de 60, ni això: en faran prou presentant un document d’identitat. No els caldrà ni l’acreditació prèvia.

De fet, en la prova pilot que es va fer el curs passat, encara fora del paraigua de la Festa del cine, van desfilar pels cines Illa 4.500 espectadors –1.500 al maig i 3.000 a l’octubre–. L’objectiu d’aquesta edició, la primera oficial, és òbviament superar aquests registres. I les expectatives són bones perquè a Espanya l’invent ha funcionat formidablement bé: la primera edició es va convocar el 2009; el 2013 es va superar el milió i mig d’espectadors, i l’any passat van ser 2,7 milions en les dues festes, la de primavera i la de tardor.

Però atenció, que molt probablement tot això no quedarà aquí: la intenció del multisala –segons el gerent, Jordi Torres– és importar també una altra de les mesures implantades a Espanya per captar espectadors: els Dimecres al cine, instaurats el 2014 per revifar l’esperit del Dia de l’espectador, amb les entrades a partir de 3,90 euros. Amb un èxit més que notable perquè, segons el director de la FECE –Borja de Benito, que acompanyava ahir Torres–, 18 dels 101 milions d’espectadors que el 2016 van desfilar per les sales espanyoles ho van fer un d’aquests dimecres al cine. La intenció hi és, segons Torres, i el que queda per concretar és quan serà una realitat. Una data oportuna podria ser, diu, a partir de juliol i coincidint amb la pujada de l’IGI del 2,5% que gravava fins ara les entrades de cine fins al 4,5%. La mesura ens convertirà –per cert– en un dels dos països europeus que apliquen al cine el tipus general. L’altre és Espanya, i el 2018 probablement rectificarà. I aquesta és, com el lector deu haver endevinat, la mala notícia de què parlàvem al començament. I tampoc tant, perquè de moment aquest increment de l’IGI no repercutirà en el preu de les entrades, que a Illa Carlemany continuarà oscil·lant entre 5 (Dia de l’espectador), 6 (laborables) i 7 euros (festius). O 3,90 –recordi– quan arrenquin els Dimecres al cine. El 2018, ja ho veurem.

Tot plegat hauria de traduir-se en una major afluència d’espectadors. De fet, i en línia amb la revifada que ha experimentat a Espanya –des del 2011 que no es recuperava la xifra de 100 milions d’entrades venudes–, el 2016 van desfilar pel multisala escaldenc 209.000 espectadors. Atenció, perquè és la primera vegada que Illa Carlemany ofereix un balanç anual. Segons Torres, la passada va ser la millor de les últimes cinc temporades, i les expectatives per a aquest curs encara són millors: arribar a 215.000 entrades.

D’altra banda, els cines Illa i el servei de Política lingüística renovaran pròximament l’acord per subvencionar la projecció de pel·lícules en versió catalana, un conveni que va néixer ara fa sis anys i que expirava aquest curs. Les negociacions van començar precisament dimecres, i les dues parts –diu Torres– tenen intenció de prorrogar-lo.

‘Alien: Covenant’, el 12 de maig

Ja poden marcar-ho amb vermell al calendari: el 12 de maig. Aquesta és la data que s’estrenarà Alien: Covenant, la sisena entrega de la sèrie, que és –en realitat– el segon episodi de la preqüela. És a dir, el que passa abans de l’Alien primigènia, la del 1979. Covenant és el nom de la nau que aterra en un món desconegut i s’hi topa, quina casualitat, amb un únic habitant: David, l’androide a qui dona vida l’actor Michael Fassbender i que –segur que ho recorden– l’armava a Prometheus. No és l’únic que repeteix: també hi treuen el cap Noomi Rapace –la doctora Shaw, l’única supervivent de l’escabetxada final– i Guy Pearce, en la pell de Peter Weyland, el fundador de Weyland Corporation al darrere del secret de l’eterna joventut. Els autèntics protagonistes són, però, James Franco –el capità de la Covenant– i Katherine Waterston –experta en terraformació (!) i esposa del capità–. A banda de Fassbender, és clar. És possible, només possible, que hi hagi una projecció la mitjanit de l’11 de maig. Ja ho veurem. I si encara no en tenen prou, escoltin: “Últim informe de la nau Prometheus: el vehicle i tota la tripulació han mort; si reben aquest missatge no es dirigeixin al punt d’origen.” Glups.