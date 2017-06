Antoni Morell, casa de llibres

La Massana rebatejarà el 9 de juliol la biblioteca comunal amb el nom de l’autor de ‘Boris I’.

Era el que li faltava a una vida dedicada a llegir i escriure: donar nom a una biblioteca. I això és el que passarà el 9 de juliol, coincidint amb la festa del Roser de la Massana. El Comú rebatejarà les instal·lacions amb el nom d’Antoni Morell, fill de cal Giraut d’Escàs –on estan datats i firmats tots els seus llibres– en un homenatge que tindrà lloc a la plaça del Quart i que culminarà la cessió dels fons bibliogràfics de l’escriptor. El conveni es va firmar a la tardor i ja llavors el cònsol, David Baró, va avançar la voluntat de la corporació de posar-li a la biblioteca comunal el nom de l’autor de Borís I, Set lletanies de mort i La neu adversa. Llavors va dir que el bateig tindria lloc “en unes setmanes”. La cosa s’ha allargat uns mesos, durant els quals han anat ingressant a la biblioteca els 15.000 documents –entre llibres, cartes, manuscrits i mecanoscrits– que constitueixen el llegat bibliogràfic de Morell. Però no ens posarem ara llepafils. L’únic que cal esperar és que no passi com amb la Universitària de Sant Julià, que el 2006 va rebre el nom de José Luis Sampedro: ningú no s’ha referit mai a les instal·lacions lauredianes amb el nom de qui durant un decenni va ser president de la Universitat d’Estiu. Això sí, la placa que no falti. I les fotos que s’hi van fer les autoritats del moment.

Però això era a Sant Julià, el 2006 i amb el traspassat Sampedro com a víctima. Ara som a la Massana i amb Morell: res a veure. I no s’acaba aquí el capítol de les efemèrides, perquè el Comú celebrarà també aquest curs el 10è aniversari de l’orgue ibèric de la parroquial de Sant Iscle. Ho farà amb un cicle de concerts que s’allargarà durant la tardor i l’hivern i que es completarà amb un programa d’activitats pedagògiques destinat a donar a conèixer aquest instrument monumental entre els escolars de la parròquia. Un primer tastet el tindrem el 23 d’agost amb el concert que l’organista asturiana Susana García Lastra hi protagonitzarà en el marc del festival internacional d’orgue, i amb un programa que sota el lema de Contrastos repassara quatre segles de música per a orgue, des del renaixentista Correa de Arauxo fins als mestres espanyols contemporanis –especialitat de Lastra– passant pel barroc alemany. Diguem per acabar que l’orgue ibèric de la Massana, amb els seus dos teclats, els seus 1.269 tubs i la seva trompeteria de batalla va ser construït a mida per l’orguener castellà Joaquín Lois el 2007, i que va ser sufragat per dos mecenes de la parròquia. És el tercer orgue del país –després del de Sant Esteve i dels de Sant Pere màrtir– i el director del festival, Ignacio Ribas hi va enregistrar el 2013 el disc Entre lo sagrado y lo profano.