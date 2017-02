Artalroc té la negra

Es recorda el lector d’aquelles ulleres que dos adolescents amb admirable vocació iconoclasta van deixar mesos enrere al racó d’una sala del Museu d’Art Modern de San Francisco, a veure què passava? Sí, home, aquelles ulleres que els visitants van prendre inopinadament per una obra d’art, i que es van dedicar a fotografiar com enzes? Doncs bé, a la sala de Govern a Artalroc, a l’antic CIAM escaldenc, es podria produir aquests dies una escena similar –si tinguéssim una mica més de sentit de l’humor i de mala bava, és clar, i si la sala fos una mica més donada a l’art estripat. Mirin, sinó, les dues estupendes galledes d’aquí al costat. Una instal·lació d’arte povera, potser? Una metàfora de la neteja radical que cal en el discurs polític imperant?

Doncs ni una cosa ni l’altra, sinó l’última i molt més elemental incidència que ha patit la sala: es veu que les pluges de l’última setmana van provocar unes goteres prou persistents i aparatoses com perquè s’hagi hagut de recórrer al cubell de tota la vida. I així continuaran, donant-li un toc pop a la sala, fins que es reparin els forats de la teulada. Val a dir que es tracta d’una incidència inèdita des que el ministeri de Cultura va obrir Artalroc, a l’abril passat, i que el Comú escaldenc –antic gestor de l’equipament, quan encara es deia CIAM– no va aclarir ahir si hi havia constància d’un fet similar en els cinc anys de vida de l’edifici. El cas és que –perdonaran la gràcia– plou sobre mullat, perquè al setembre passat ja va saltar l’alarma sobre l’estat de franca deixadesa de l’edifici i també de l’entorn, amb bancs rebentats, plafons que penjaven, rajoles trencades, embellidors desencaixats i rovell abundant. El Comú deia aleshores que era “plenament conscient” de la degradació ambiental i que, de fet, la renovació dels plafons dels bancs i de les escales deteriorades estava adjudicada des del juny anterior, però que no s’havia pogut intervenir per la dificultat de trobar el material de substitució.

Cinc mesos després i en honor a la veritat s’ha de dir que alguns dels elements del mobiliari urbà sí que s’han reparat –ja no hi ha cap banc esbotzat, i en una de les escales el revestiment original s’ha substituït per uns molts més soferts esglaons metàl·lics– però hi continua havent signes d’una evident incúria. Sobretot, perquè –com dèiem– fa mesos que es va donar la veu d’alarma. Especialment inquietant és un dels angles del primer pis, completament obert; per no parlar del terra d’una de les terrasses, cobert tan sols per una capa de rajola d’aquesta tan propensa a trencar-se: a sota no hi ha res; o sí que hi ha: el buit. Hi abunden també els forats i foradets, i d’aquí i d’allà han saltat peces que han deixat l’estructura amb les vergonyes a l’aire. No gaire més encoratjador és l’habitació de la planta baixa, que la Xarranca havia demanat per exposar-hi l’obra dels seus socis –i aparentment se li havia concedit. El cas és que ni exposicions ni res: només brutícia i runa.

Pel que fa a les goteres, i a banda de qui abonarà la factura –el ministeri va destinar l’any passat 120.000 a l’adequació de la sala, però qui s’encarrega del manteniment exterior és el Comú– podrien semblar una incidència anecdòtica si no fos per tots aquests antecedents i, lligat amb això, el fet preocupant que estem parlant d’un edifici que acumula aquest historial amb tan sols cinc anys d’existència: el CIAM va obrir l’octubre del 2011. El projecte era “fill” de Toni Martí en la seva època de cònsol escaldenc, va costar 2,6 milions d’euros i estava cridat a marcar un abans i un després en la dinamització de la part alta de la parròquia. Un lustre després, el CIAM ja no existeix, l’estructura es desfà a trossets i no sembla que ni uns ni altres tinguin gaire pressa per dignificar-lo. El CIAM tenia la negra. I Artalroc l’ha heretat.