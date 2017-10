Com si vinguessin Messi i Cristiano

Les estrelles del Mariinski, dimecres al Claror, amb un mite com Julia Makhalina al capdavant.

Que pagaríem per anar a veure un partir de futbol en què juguessin Messi i Cristiano? I si els acompanyés alguna vella glòria encara en certa forma, posem que Laudrup, Ronaldinho o Deco? Doncs això és exactament el que ens proposen Andorra Parla Rus, el Comú de Sant Julià i el programa Art sense fronteres del Centre de Suport a les Iniciatives Culturals de Sant Petersburg, que dimecres porten a l’auditori Claror i sota el molt eslau títol de Les estrelles de les nits blanques una troupe de primeres figures del ballet Mariinski, amb Julia Makhalova (Leningrad, 1968) de nou al capdavant. És possible que només el nom no els digui gran cosa, sobretot si al febrer es van perdre el debut del Mariinski al Centre Cultural lauredià. Però com no es cansa de dir Olga Kuznetsova, la portaveu d’Andorra Parla Rus, Makhalova és ara mateix una de les estrelles més refulgents del firmament clàssic: “Ha ballat tots, absolutament tots els papers importants del repertori, i en els seus moments de plenitud tot el Mariinki girava al seu voltant. Els seus salts eren els més llargs i els més alts. Era... divina”. Així que no és gens estrany que Makhalova sigui el cap de cartell de la gira que portarà la troupe al Claror. Serà, ho avaçàvem quinze dies enrere, amb un repertori que combina sols, duets i grups dels ballets canònics –al febrer van ser Carmen, Don Quixot i Le Corsaire– amb danses folklòriques i també modernes. Seran set els ballarins de la vetllada. Tots ells, amb un peu al Mariinski i sortits de l’acadèmia Agrippina Vaganova, que és on hauria somiat d’anar la Felicia de Ballerina si en lloc de néixer a la Bretanya ho hagués fet posem que a Crimea: el rien ne va plus del ballet clàssic, hereu directe del ballet imperial que la mateixa Vaganova (1879-1956) va ajudar a salvar quan el més fàcil hauria sigut que la Revolució la condemnès a l’infern per burgès i per decadent. No va ser així, i Vaganova, Artista del Poble i condecorada per Stalin en persona va patentar el mètode que porta el seu nom, basat en una disciplina espartana i que devia inspirar Lydia, la professora de Fama: “Busqueu la fama, però la fama costa i aquí és on començareu a pagar: amb suor”. Per les mans de Vaganova van passar mites del ballet com Maia Plisetskaia, que la considerava el Miquel Àngel de la dansa: “Coneixia com ningú el cos d’una ballarina, i l’esculpia per extreure-li tota la força, l’harmonia, l’espiritualitat i la naturalitat”, diu Kuznetosova. I Makhalova, en fi, és un dels últims fruits d’aquesta il·lustre escola. La tindrem dissabte al Claror, a un preu –és cert– poc habitual: 35 euros la individual. Però, què pagaríem per veure Messi? I què vam pagar per escoltar Elton John? Doncs aquesta, exactament, és la lliga que juguen Makhalova i la resta d’estrelles del Mariinski.