Concentrat de cultura francesa

La Temporada cultural francesa torna mantenint l’esperit d’altres edicions. Una paleta diversa i variada d’espectacles de gran qualitat adreçats a tot tipus de públic. Així ho va subratllar l’ambaixadora de França, Jocelyne Caballero, que va recordar que és gràcies a aquest programa que es pot gaudir d’esdeveniments emblemàtics del país veí del nord a Andorra, potenciar les trobades transfrontereres i traslladar les dates clau de la vida cultural francesa.

El cartell d’aquest 2017 inclou 18 actes, una xifra que s’ha reduït respecte de l’any anterior en què se’n van planificar 24. Entre aquests destaca el conegut artista Michel Leeb (7 de juny, Centre de Congressos d’Andorra la Vella), que portarà l’espectacle que ha preparat en motiu dels seus 40 anys de carrera. Tal com va detallar Caballero, es tracta d’un music-hall que es presentarà al Casino de París a la tardor. Per tant, el públic andorrà podrà gaudir de la seva preestrena.

Pel 5 d’abril, a l’Auditori Nacional, s’ha programat un concert de jazz. Actuaran Jacky Terrasson & Stéphane Belmondo, un duo de piano i trompeta/fiscorn que portarà el seu darrer treball, Mother. Encara en el mateix gènere musical, el 21 d’abril està previst que actuï la formació Triple Entente, un trio format per saxo, guitarra i contrabaix. I de cara al 5 d’octubre, el Teatre Comunal d’Andorra la Vella acollirà el concert de Triwap, tres cantants multiinstrumentistes i actors que portaran un espectacle “fresc” i “interactiu”. També el 22 de novembre, a l’Auditori Nacional, tindrà lloc l’actuació del compositor i pianista Jean-François Zygel, un músic que renova el concert clàssic obrint-lo a la improvisació, a les músiques del món o a la chanson. A Andorra arriba amb l’espectacle Ça reste entre nous, improvisations sur Bach.

En l’àmbit musical, el 25 de maig, a l’Auditori Nacional, també se celebrarà un concert ofert per l’Orquestra simfònica de Perpinyà-Mediterrani, una formació integrada per uns 40 músics que interpreta un ampli repertori que comprèn des del barroc fins a obres contemporànies. L’orquestra oferirà un programa variat que inclou obres de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Isaac Albéniz i Camille Saint-Saëns. A l’últim, i en el marc de les Jornades europees del patrimoni, el 16 i 17 de setembre, està programada l’actuació de l’Orquestra de Cambra de Tolosa. La formació oferirà una sèrie de concerts curts en diferents indrets emblemàtics del patrimoni andorrà. Així mateix, i com cada any, el 21 de juny, se celebrarà la Festa de la música, que aplegarà diferents formacions que actuaran per places i carrers.

L’única manifestació teatral serà Le livre de ma mère, una obra que anirà a càrrec de Patrick Timsit. Es portarà a escena el 9 de novembre, al Centre Cultural Lauredià. Cal recordar, però, que en la temporada també s’ha previst la retransmissió en directe de tres obres de teatre des de la Comédie-Française. Aquestes ja van començar amb Le misanthrope i seguiran amb Roméo et Juliette (3 de maig, Cinemes Illa Carlemany) i Cyrano de Bergerac (18 d’octubre, Cinemes Illa Carlemany).

Altres esdeveniments seran el Cicle de cinema francòfon (28 de febrer i 1 i 2 de març als Cinemes Illa Carlemany). El 22 de maig, es projectarà L’Odyssée, una pel·lícula centrada en la figura de Jacques-Yves Cousteau. I al setembre (els dies 25,26, 27 i 28) tindrà lloc el Cycle Polars français, basat en el cinema policíac. Com sempre, la temporada acull el Printemps des poètes (15 de març, Hotel Hermitage), que convida poetes andorrans i francesos a fer una lectura de les seves obres, i el Goût de France, que tindrà lloc del 17 al 26 de març i en què xefs andorrans proposaran un menú francès. I, coincidint amb el Dia internacional de la democràcia, el 15 de setembre, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, es projectarà el documental Votez pour moi!

Un programa que fuig de l’elitisme, va dir l’ambaixadora, ja que s’adreça a tots els públics i que no requereix d’un domini del francès. En total s’hi han destinat 140.000 euros i ha comptat amb nombrosos col·laboradors.

De cara al 2018, la intenció és que la Temporada cultural es projecti en la línia de la “continuïtat” al mateix temps que es fa evolucionar cap a altres públics, sobretot les joves generacions, que són les que tenen menys contacte espontani amb la cultura francesa, va dir Caballero. Així mateix, s’aposta per treballar conjuntament amb programadors culturals andorrans perquè l’esdeveniment no sigui tan sols organitzat per l’ambaixada sinó que estigui integrat en la programació del país.