Confirmat: Manuel Carrasco, el 13 de setembre al Poliesportiu

El concert de Manuel Carrasco que havia de tenir lloc avui al Poliesportiu d'Andorra i que va ser suspès a última hora d'ahir a causa d'una faringitis aguda ja té data definitiva: serà el 13 de setembre al mateix espai. Les entrades són igualment vàlides i no caldrà fer cap gestió, i se n'abonarà l'import als que no puguin assisitr-hi. Així ho acaba de confirmar al Comú de la capital, que quan es va fer pública la suspensió ja va avançar que s'estava mirant de tancar la nova data. Segons l'oficina de management del cantant, Carrasco va haver de cancel·lar el bolo "per motius de salut i pre perscripció facultativa", i el mateix Comú insistia aquest matí que el cantant va enviar el preceptiu informe mèdic que certifica la indisposició: "He intentat recuperar-me d'una faringitis aguda però no ha sigut possible, aixío que per respecte als espectadors hem pres aquesta difícil decisió. Us demano perdó per les molèsties i espero no causar gaires molèsties", deia ahir el cantant en referència a la cita al Poliesportiu. Pel que fa a les devolucions, es tramitaran "exclusivament" -diu el Comú- a la Llacuna, des d'on es gestionarà l'abonament i la venda d'entrades, si és que en queda alguna per vendre. Recordem que s'havien esgotat les 1.880 localitats que es van posar a disposició del públic.