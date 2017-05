Conveni entre els Comuns de la Massana i Ordino i el Festival Picurt

La signatura de conveni a tres bandes, entre el Comú de la Massana, el Festival Picurt, i el Comú d’Ordino ha deixat clara la voluntat d’estrènyer els vincles entre el Cicle de cinema de muntanya i de viatges amb el Festival Picurt, certamen cinematogràfic de referència al Pirineu. D’aquesta signatura que ha tingut lloc aquest migdia a la sala del Consell de Comú d’Ordino amb presència dels cònsols David Baró, Josep A. Mortés, i la directora del Festival Montse Guiu, surt l’acord per llençar un nou guardó, el Premi Vallnord, que premiarà la millor pel·lícula de la secció esportiva i de viatges.

L’acord de col·laboració porta implícita una aportació al Festival de 5.000 euros pels comuns de la Massana i Ordino al 50%. Per la seva part, el Picurt incorporarà una persona designada pels comuns al seu comitè organitzador i donarà un impuls a la cinematografia nacional incentivant les produccions de joves creadors. El programa del Cicle de cinema es beneficiarà de nous títols proposats pel Festival provinents de la secció oficial esportiva i de viatges. La col·laboració amb el Festival Picurt es va iniciar el desembre del 2016 amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes, en què Ordino va projectar el Premi Gall Fer de l’edició, el títol Bring the sun home, i Premi del públic al 13è Festival de Cinema i Drets Humans de Sant Sebastià. Un documental sobre com un grup de dones porten la llum i l’energia solar als llocs més remots del planeta. Pel que fa al Cicle de cinema de muntanya i de viatges, en la present edició va projectar a la Massana el documental La sonrisa verdadera, gràcies a la bona entesa amb el Festival.