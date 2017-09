Cultura també creu que la destral és falsa

El ministeri confirma que va denunciar el cas a la Policia i també els contactes amb els Mossos, i defensa l'adquisició de la peçal, però admet que la compra es va autoritzar per telèfon i sense un informe previ.

“Gairebé amb tota seguretat es tracta d’una falsificació”. Aquest és, de moment, el veredicte del ministeri de Cultura sobre la destral neolítica adquirida al març en un portal de subhastes i que –segur que ho han seguit els últims dies– va acabar amb els espavilats venedors –dos veïns d’Amer, Girona– al calabós, detinguts per la policia catalana sota l’acusació de falsificar eines suposadament neolítiques que fabricaven al taller amb pedres del riu Brugent i que després comercialitzaven per Internet. La nostra destral, per exemple.

El cas s’havia anat embolicant per la falta de col·laboració denunciada per l’Associació Professionals d’Arqueòlegs i Historiadors, que també li retreia que hagués adquirit una peça que en el millor dels casos s’estava posant al mercat de forma irregular, i va defensar l’actuació en aquest afer. Pel que fa a l’adquisició, assegura que des de primer moment el departament en va tenir dubtes sobre l’auteticitat perquè “la fotografia de la peça a la mateixa web deixava entreveure una elevada possibilitat que no fos autèntica pel tipus de senyals i marques que presentava”. Però tampoc no es descartava de forma definitiva que no ho fos.

Això sí, admet que la proposta de comprar-la va fer per “via telefònica” i que per tant no existeix cap informe que deixés constància escrita dels motius pels quals es recomanava adquirir-la i quin grau de convenciment tenien els tècnics de Patrimoni sobre l’autenticitat de la destral. En qualsevol cas, la directora de Cultura, Montserrat Planellas, va demanar opinió a un altre expert –cal pensar que extern– “i tothom va coincidir que el ministeri tenia l’obligació legal d’adquirir-la per recuperar patrimoni i perquè aquesta seria una via per identificar la persona que feia la venda, com així va ser”.

Un altre aspecte que el ministeri va intentar aclarir ahir va ser la suposada falta de coordinació amb la policia catalana, insinuada pel tresorer de l’Associació d’Arqueòlegs, Gerard Remolins. Fonts del departament asseguraven ahir que al maig es va denunciar el cas de la destral al servei d’ordre, i que “s’havien respost altres demandes d’informació que la Unitat central de patrimoni històric dels Mossos ens va fer durant el mes d’abril”. De la mateixa manera, i tal com avançaca Remolins, els Mossos van demanar al juliol la destral litigiosa per examinar-la, però el ministeri “no la va facilitar directament sinó que seguint els protocols establerts en investigacions internacionals, i com que ja n’havia cursat denúncia”, va reenviar la demanda al cos d’ordre perquè s’entengués amb els seus homòlegs catalans.

Una vegada detinguts el 24 d’agost els dos sospitosos –els germans Àlex i Raimon Fuentes Buxó, geòleg, palentòleg i arqueòleg, el primer, i geòleg i arxiver, el segon– els Mossos van comunicar el resultat de l’operació al ministeri. El pròxim pas –dur el cas a la Batllia– és en mans del gabinet jurídic. Pel que fa a les altres peces neolìtiques suposadament procedents de jaciments andorrans que se subhastaven al mateix portal, el servei de Patrimoni hi ha girat visites de reconeixement “i fins al dia d’avui no s’hi ha observat cap excavació o moviment de terres no autoritzat”. Falta per determinar el destí final de la destral si, com és previsible, es confirma que és una falsificació. El decidiran els tècnics de Patrimoni.