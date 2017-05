El Museu Nacional sempre torna

Roser Suñé ressuscita el debat i defensa al congrés demòcrata que l’equipament és necessari per generar identitat. Ja tornem a tenir aquí l’animalet: el Museu Nacional. Ara gràcies a l’exministra Roser Suñé, que el va ressuscitar en la ponència sobre nacionalitat, integració i identitat que va presentar al desangelat congrés demòcrata de diumenge a Escaldes. Venia a dir Suñé que per generar un “sentiment de pertinença” cal construir “espais” on siguin visibles elements de la nostra història que reforcen la “noció d’andorranitat”. Es tracta, en fi, de generar identitat, un concepte que l’amoïna especialment. I un “primer pas” per fer-ho possible hauria de ser un museu nacional “que fes presents els noms del nostre passat i analitzés el nostre recorregut històric de manera entenedora”.

Si en parlem avui i aquí és per contextualitzar la benintencionada declaració de l’exministra, que convé posar en relació primer de tot amb el programa amb què DA va guanyar les últimes eleccions, i de l’altra amb les manifestacions que sobre aquesta mateixa qüestió han anat fent els seus correligionaris. Començant, és clar, pel primer de tots, el cap de Govern, que en la primera visita que va girar al museu Thyssen, al gener, va deixar anar una idea que potser caldrà posar en relació amb el que ara diu Suñé, perquè les paraules són quasi literals: “Fa falta un museu nacional que salvaguardi la nostra identitat; se n’ha parlat moltíssim i ho crec sincerament: és una mancança.” És clar que immediatament després ja va advertir, potser perquè no ens féssim gaires il·lusions, que no tenia clar si aquesta legislatura es podria posar fil a l’agulla “perquè tenim el pressupost que tenim i hem de prioritzar”.

En qualsevol cas, les paraules de Martí van semblar un punt d’inflexió en el discurs fins aleshores oficial del Govern –la ministra de Cultura, Olga Gelabert, no ho tenia gens clar la tardor del 2015: aleshores creia prioritari potenciar els museus existents i dubtava fins i tot que hi hagués prou obra per omplir un museu nacional– i un cert retorn a les línies mestres culturals del programa amb què DA va guanyar les eleccions. Potser no ho recorden, però DA es proposava el 2015 elaborar un “projecte” de museu nacional amb l’objectiu d’“estudiar i difondre la identitat andorrana”. Han passat dos anys i no hi ha notícia d’un projecte que hauria sigut l’enèsim en els últims tres lustres, amb fiascos monumentals com el Gehry de la Massana i el de l’antiga caserna de bombers. Si hem de fer cas de les paraules de Martí, haurem d’esperar molt probablement a la pròxima legislatura perquè el Museu Nacional, que especialistes de signe ben divers no s’han cansat de reclamar, formi part de les prioritats del Govern. Però com a mínim, i la ponència de Suñé ho ratifica, torna a estar sobre la taula.

I ja que hi som, repassarem el programa demòcrata en matèria cultural, que a més del projecte de museu nacional preveia un grapat d’iniciatives més que s’han quedat al calaix de les bones intencions, al costat d’altres que la ministra Gelabert ha anunciat però que no acaben d’arribar. Entre les primeres, Andorra Plató, l’ens que havia de vendre el país com a possible escenari de pel·lícula; l’aposta per la biennal de land art, que s’ha quedat en el patrocini d’Andorra Turisme; el compromís (incomplert) de buscar-li una nova a l’Arxiu Nacional i el de donar d’una vegada ús a Casa Rossell: tampoc se’n té notícia. Entre les segones, Radio Andorra, de la qual només sabem que no serà el museu que el mateix Govern demòcrata va projectar; l’habilitació d’un pis als Tallers d’Art per acollir artistes estrangers en règim d’intercanvi, pendent d’estrenar; l’aplicació de noves tecnologies al patrimoni, amb la projecció virtual dels frescos de Santa Coloma, també sine die, i el pla estratègic de museus, repetidament anunciat però que no acaba d’arribar.