El Pallars Jussà i el Sobirà acullen enguany deu concerts del Femap

Les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà acolliran deu concerts del Festival de música antiga dels Pirineus, el Femap, que arrencarà l’1 de juliol la setena edició. El certamen proposa un programa ambiciós tant pel que fa al nombre de municipis com al nivell artístic de les formacions. El festival es desenvoluparà per 34 municipis del Pirineu català i l’andorrà i el sud de França. Enguany, el festival continua creixent amb una oferta variada que combinarà música, patrimoni i turisme i que tornarà a mesclar els concerts amb altres activitats, com ara visites guiades a l’entorn o al patrimoni dels llocs on tenen lloc els concerts, degustacions i actes culturals. De la mateixa manera, tornarà a acostar la música a tots els col·lectius a través del Femap social. A la Pobla de Segur hi haurà l’actuació de Pyrenaeus Ensemble, a l’església de la Mare de Déu de Ribera el 3 d’agost; a Tremp tindrà lloc el concert de La Sonorosa el 22 de juliol, i el Cor de Cambra Bach Zum Mitsingen l’endemà, el dia 28. A Salàs de Pallars hi haurà l’actuació de Mara Aranda el 14 d’agost i, a la Torre de Capdella, de John Potter & Ariel Abramovich al refugi de l’Estany Gento el 30 de juliol, i Anna Alàs i Ensemble Daimonion el 5 d’agost a l’església de Sant Martí. A Esterri d’Àneu actuarà Imaginarium Ensemble el 15 d’agost i, a Sort, el Cor de Cambra de la Diputació de Girona el 21 de juliol. A la Guingueta d’Àneu també actuarà Pyrenaeus Ensemble, el 4 d’agost, i a Tavascan l’Acadèmia del Femap el 20 d’agost. Les despeses de contractació artística del Pallars Jussà han ascendit a 22.878,69 euros i les del Sobirà han estat de 15.350,66 euros.