El ‘teaser’ de ‘Fred’, dilluns; al juliol, cita amb Oriol Sala Patau, cap de Ficció de TV3

Fred comença dilluns la segona etapa, la que li ha de permetre passar de les bones intencions als fets concrets. Fred, sí: l’adaptació a la pantalla gran de l’obra teatral homònima d’Agustí Franch, ambientada en l’epopeia dels passadors i que s’inspira en un fet real: l’evasió de Marjan Rejewski i Henry Zigalsky, els matemàtics polonesos que van desxifrar Enigma i que el 29 de gener del 1942 van ser capturats a Puigcerdà per la reglamentària parella de la guàrdia civil. Franch es pren la llicència poètica de fer-los passar per casa nostra –i que coincideixi amb la cèlebre batuda del Palanques, que va tenir lloc el setembre d’aquell mateix anys– per bastir, diu, una història èpica que parla de la lleialtat –a la família, però també a un mateix–, de la molt legítima por –imaginin un oficial nazi que en plena guerra mundial es planta a casa seva per exigir-li certa informació– i de la integritat personal. Tot això, sobre el paper, és clar.

O ara mateix, sobre els dos minutets i mig que dura el teaser que es va rodar a principis de desembre –entre Casa Cristo, la Casa d’Areny-Plandolit i les Bordes de la Casa, als Cortals d’Encamp– i que dilluns que ve es presenta oficialment a Illa Carlemany: serà una projecció semiprivada, i de seguida penjaran el material a les xarxes, diu Franch. Un material amb què començaran ara la part més ingrata d’aquesta prometedora aventura cinematogràfica: reunir el milió d’euros en què s’ha fixat el pressupost de Fred. Molts diners, admet Franch, “però som molt optimistes perquè ens ha quedat un producte sòlid, amb un final que sorprèn l’espectador i molt vendible”. De totes formes, no fa volar coloms i diu que fins que no tinguin lligats tots els diners no començaran a rodar. Així que de moment no hi ha calendari. Però de seguida començaran la gira per enrolar inversors: al juliol tenen hora amb Oriol Sala Patau, el cap de Ficció de TV3. Una primera presa de contacte per presentar-li el projecte, però no està malament. I immediatament després, amb empresaris catalans i també andorrans.

De moment, l’equip tècnic continua encapçalat per Santi Trullenque (El general Prim), que dirigirà l’artefacte, amb Franch en funcions de guionista, coproductor i ajudant de direcció, i la productora catalana Films de l’Orient (Coronel Macià). Pel que fa al repartiment, els papers protagonistes seran per a Roger Casamajor, Isak Férriz, Aida Folch i Florin Opritescu.