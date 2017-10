Els britànics LZ7, caps de cartell del 5è Canòlich Music

Es diuen LZ7, van néixer el 2005 a Manchester i són probablement la banda amb més ganxo de l’anomenada música cristiana. El gènere potser no té entre nosaltres gaire sortida, però es veu que a la Gran Bretanya pre-Brexit sí, i el cert és que des d’una posició aparentment marginal i amb quatre discos al sarró LZ7 s’ha enfilat a la llista dels més venuts –amb 27 million van arribar el març del 2012 fins a la 12a posició. I això és molt dir si parlem del mercat britànic. El cas és que Lindz West i companyia són el cap de cartell de la 5a edició de Canòlich Music Festival, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a la vela del Prat Nou de Sant Julià. Hi desfilaran en total una desena de grups, i LZ7 seran els protagonistes del concert inaugural. L’altre lloc de privilegi li correspon per dret propi al DJ britànic Andy Hunter, que l’any passat ja va causar sensació i que dissabte servirà la vetllada de clausura. Entremig, un còctel que es presenta sota el lema La vida és per als altres i amb un missatge conservacionista –la lluita contra el canvi climàtic–, i que ha portat fins a Sant Julià noms de primeríssima fila de la música cristiana espanyola: el primer de tots, Álvaro Fraile, un altre repetidor, i també Gòspel Viu, el grup d’espiritual amb més pedigrí del panorama català –una seixantena de veus que acompanyaran l’Eucaristia de dissabte. I perquè no hi falti de res, tres guanyadors del concurs Dona’t a conèixer: L’Artista Convidat, Infínitum i One. El cartell el completen Sal 150 i Assissi, i l’organització espera repetir l’èxit de l’any passat, quan hi van desfilar més de 1.500 espectadors.