Els cines Illa Carlemany obren el periple internacional de ‘Lo que de verdad importa’

El mossèn del poble que mor de sobte d’un atac de cor... per ressuscitar –el que senten– immediatament després; un padrí sord com una tàpia que un dia li diu a la seva esposa que no cal que li cridi a l’orella, que ja la sent, i sobretot, sobretot, Abigail, una nena que pateix un càncer terminal que... no direm ara com acaba, perquè precisament això és el que va desvelant la trama de la pel·lícula i seria un espòiler com una casa de pagès. El que tots tres casos tenen en comú és que al darrere hi ha Alec, enginyer britànic trasplantat per una d’aquelles caramboles de la vida a la localitat canadenca de Lunenburg, i a qui tota la població local atribueix poders curatius. Ell n’és, és clar, el primer sorprès, però el cert és que tots els que s’hi acosten –i ja veurem si també Abigail– es curen. Aquest és l’argument –una tragicomèdia amb tocs de realisme màgic– de Lo que de verdad importa –The Healer, en anglès: una cosa així com “El curandero”–, dirigida per l’hispanomexicà Paco Arango (recorden la sèrie ¡Ala...dina!? Doncs ell n'era el director), que s’estrena divendres als cines Illa Carlemany i que es promociona com a “cent per cent benèfica”. I el cert és que ho és, perquè tota la recaptació –tota: incloses el centenar de butaques de la fila 0 adquirides per Andbank– es destinarà a la fundació Aladina, que presideix el mateix Arango, i en aquesta ocasió servirà per finançar l’estada d’un centenar de nens malalts de càncer al campament que la fundació Serious Fun Children’s Network té a Irlanda. La pel·lícula, protagonitzada per Oliver Jackson Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington i Kaitlyn Bernard, es va estrenar divendres passat a Espanya i va aconseguir la segona major recaptació –750.000 euros–, i comença per Illa Carlemany el periple internacional, que la durà als Estats Units, la Gran Bretanya, França, Itàlia i Mèxic. El multisala escaldenc en farà una projecció diària fins al 2 de març (20 hores), als preus habituals –entre 5 i 7 euros–, i excepcionalment sense descomptes ni invitacions.