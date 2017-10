Els ‘hits’ de Mozart, al Claror

La Temporada estrena subtítols; Salvador i Forné cantaran en català el duo de Papageno a 'La flauta màgia'.

Ja la tenim aquí: la tercera temporada d’òpera arrenca dissabte al Claror amb Tutto Mozart. D’acord, no és una òpera de veritat sinó una selecció d’àries, duos, trios i conjunts del repòquer líric del geni de Salzburg i enemic íntim de Salieri, començant per La flauta màgica i acabant per Les noces de Figaro, i passant per Così fan tutte, Don Giovanni i Idomeneo. El gretatest hits de Mozart, per dir-ho amb l’ajustadíssima definició de Jonaina Salvador, que tant exerceix de directora artística com canta el duo de Papageno. Però tampoc és ben bé un recital. A l’escenari saltaran cinc cantants –la mezzo Inés Moraleda, que substitueix Laura Gil; el tenor Pablo García, el baix Jorge Tello i el baix baríton Guillem Forné, a banda de Salvador–, els acompanyarà un septet de corda, vent i piano, i l’escola d’art de Sant Julià ha elaborat quadres escenogràfics per ambientar cada número.

A diferència de propostes similars d’altres temporades –com la gala lírica del juny, sense anar més lluny– a Tutto Mozart no hi ha un fil conductor entre ària i ària, així que l’organització ha optat molt sàviament per projectar els subtítols en català de cada tema, de manera que el públic en pugui seguir l’argument. De tots, excepte del duo de Papageno i Papagena, que Forné i Salvador cantaran en català. El resultat, diu ella, és un muntatge per a tots els públics i concebut per crear afició: “El repertori és conegudíssim, la música és preciosa i tots els solistes són bons, molt bons”. Un caramelet, vaja, que ajudarà a treure el regustet amarg que va deixar la suspensió de Così fan tutte, al juny passat.

Els assajos, en fi, van començar dimecres, i Salvador es mostrava ahir especialment satisfeta de l’elenc que ha aconseguit reunir: tots els cantants són, diu, “molt mozartians, amb veus una mica més lleugeres de l’habitual perquè Mozart és molt exigent: al costat d’àries molt virtuoses i ràpids en té de molt més etèries, de frases molt llargues: no n’hi a prou a tenir veu. Cal una tècnica molt depurada”. I Moraleda, Tello i García la tenen. A Salvador i Forné se’ls suposa, i només cal que recordin la campanada que van donar al juny, ella amb El chotis del Elíseo, i ell, amb Piropo madrileño.

Però si són d’aquells a qui agrada anar sobre segur i si és possible amb un mapa per no perdre’s, Salvador ens xiva quatre dels moments previsiblement àlgids de Tutto Mozart: el trio Soave sia il vento (Moraleda, Tello i Salvador), Un’aura amorosa (García), i La mia Dorabella, un altre trio (García, Tello i Forné), tots tres de Così fan tutte; l’ària Non si più cosa son cosa faccio, de Les noces... (Moraleda); i el duo Prendero quel brunettino, de nou amb Moraleda i Salvador. Exagera? La resposta, dissabte (20.30 hores) i diumenge (18 hores).

Els que no debutaran encara són la quarantena de veus que es van enrolar al cor de la temporada: el doble del que calia per començar, amb quatre nens –el més jove, d’onze anys– i veterans que freguen els 80. Els assajos ja han començat –cada djous, al Claror– i el debut es farà esperar fins al segon muntatge de la Temporada, L’elisir d’amore (27 i 28 de gener). Una carrera contra el rellotge perquè es tracta d’una òpera molt llarga i amb protagonisme destacat per al cor. Salvador, que dirigeix els assajos, en destacava ahir les ganes i l’entusiasme dels cantaires, amb tantes veus masculines com femenines, procedents de totes les parròquies –perquè l’òpera no és cosa exclusivament laurediana– i quasi tots amb experiència en altres cors –Orfeó, International Singers, Rocafort, i tan sols repetidors del Cor de Cambra.