Enigma al Pirineu: els documents

“Por si tiene a bien admitir en esa Prisión de su digna dirección a los detenidos por paso clandestino de frontera Enrique Zygalski y Marian Rejewski, ambos súbditos Polacos, los cuales quedan a disposición del Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia”. Som al 30 de gener del 1943, i qui firma la nota és el comandant del cuartelillo de la Guardia Civil a Bellver, un guàrdia primera de nom inintel·ligible que havia detingut el dia anterior els nostres dos homes d’avui i que, cal suposar, els acaba de traslladar a la presó del partit judicial, a la Seu. S’hi quedaran segons l’expedient que els obren a la mateixa presó fins al 24 de març, quan els tornen a empaquetar: ara cap a Lleida, a la presó provincial o, més probablement, al Seminari Vell, que és on acabaven els fugitius capturats a la frontera sota el càrrec de “pas clandestí”.

A banda de les dades personals –Enrique Zygalski, àlies Henryk i nascut a Poznan, té 35 anys i és solter, “tiene estudios” i és professor de matemàtiques, mentre que Rejewski en té 38, està casat, té fills i també “estudis”, i declara ser funcionari; a l’apartat “religió”, tos dos diuen ser “C. A. R.”: catòlics, apostòlics i romans; ni rastre de judaisme– l’expedient no aporta cap altra novetat sobre les circumstàncies en què van ser capturats. Això passava el 29 de gener del 1943 a Puigcerdà, i diu Claude Benet que enganyats per uns passadors a qui havien contractat a Acs i que a mig camí i a punta de pistola els van plomar i abandonar. Encara van tenir sort, perquè van arribar fins a Puigcerdà; d’altres en les seves circumstàncies es perdien per la muntanya i s’hi quedaven, o tenien la mala fortuna de tornar al punt de partida i a les urpes alemanyes. Això, si els mateixos passadors que els havien traït no els pelaven per no deixar rastre.

No va ser el cas, òbviament, de Zygalski (1907-1978) i de Rejewski (1905-1980), probablement i amb permís de Chuck Yeager –el primer pilot que va trencar la barrera del so, que ho va fer per Sort– els més cèlebres dels evadits que van fugir per aquest racó de Pirineu. Així que de detalls, poc, però els documents, fins ara inèdits i desenterrats a l’arxiu del Govern Civil de Lleida per l’historiador Josep Calvet (Les muntanyes de la llibertat), documenten fefaentment un episodi que havia passat desapercebut fins que el mateix Benet el va citar de passada a Guies, fugitius i espies.

Els nostres dos “súbditos Polacos”, en fi, van tenir un paper poc conegut però en canvi decisiu en el desenllaç de la II Guerra Mundial: matemàtics de formació, van ser reclutats a principis dels anys 30 per l’Oficina de Criptografia de l’Estat Major polonès, i van ser ells els que van construir la primera rèplica d’Enigma, l’andròmina suposadament inviolable que l’exèrcit alemany utilitzava per encriptar i enviar els missatges. La glòria cinematogràfica i mediàtica se l’ha endut Alan Turing i els nois de Bletchley Park, que per alguna cosa eren britànics. Però el cert és que qui els van aplanar el camí van ser els criptògrafs polonesos. I entre ells, els nostres en primer terme.

Rejewski i Zygalski van ser immediatament evacuats amb la invasió de Polònia, l’1 de setembre del 1939, a la base secreta del castell de Fauzes, a Uzès; s’hi quedaran fins que amb l’ocupació de Vichy, el novembre del 1942, comencen un periple –Niça, Canes, Antibes, Marsella, Tolosa, Narbona, Perpinyà i Acs– que passa com hem vist per Puigcerdà, la Seu i Lleida, i que conclourà amb la intervenció de l’MI6 britànic, que mou de seguida els fils per recuperar-los: el 4 de maig surten cap a Madrid; el 21 de juliol, cap a Lisboa, i el 3 d’agost del 1943 arriben a Londres.

Zygalski es quedarà després de las guerra a la Gran Bretanya –professor de matemàtiques a la Universitat de Surrey– i Rejewski tornarà a Polònia, on exercirà com a gris comptable. Igual que Turing amb The Imitation Game, ells també van tenir la seva pel·lícula: la polonesa Sekret Enigmy (1979), avui descatalogada. Així que no els anirà malament la mistificació de l’episodi que Agustí Franch n’ha fet a l’adaptació cinematogràfica de Fred, on Rejewski (Florin Opitrescu) i Zygalski (Ettore Colombo) s’evadeixen a través de les xarxes de passadors que operaven al nostre Palanques. El teaser del llargmetratge, que protagonitzen Roger Casamajor, Aida Folch i Isak Férriz, es va rodar al desembre, i a finals de mes comença el periple per captar potencials inversors. Li caldrà molt poder de convicció per reunir el milió d’euros en què s’ha pressupostat. Però, de moment, ja tenim documentat el pas clandestí de dos dels herois.