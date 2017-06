Escaldes ressuscita el festival de jazz: John Scofield i Chano Domíngez, caps de cartell

Diu el Comú que va ser una “aturada”, que el festival de jazz que entre el 1985 i el 2004 va posar Escaldes i de retruc Andorra al mapa musical de la galàxia simplement va baixar un dia a buscar tabac i que, en fi, ha trigat tretze anys a tornar a casa. Però resulta que contra pronòstic, sí, però ha tornat. El Comú l’ha ressuscitat i del 13 al 16 de juliol el Prat del Roure acollirà la 21a edició d’’un cartell rebatejat amb el nom d’Andorra Jazz Escaldes-Engordany –sense preposicions ni res, total!, i amb una pintoresca i confusa inflació toponímica–, amb quatre concerts programats i dos noms de primeríssim nivell i el reglamentari ganxo popular: el pianista gadità Chano Domínguez (1960), guru del flamenc jazz, que ja va desfilar en les últimes edicions de la primera etapa i que obrirà el 13 de juliol amb l’últim disc, Over The Rainbow, i el guitarrista i compositor nord-americà John Scofield (1951), guanyador de l’últim Grammy al millor àlbum de jazz instrumental amb Überjam. Compareixerà el 15 de juliol. El programa el completen el baixista californià Michael League (1984), líder d’Snarky Puppy però que per aquí dalt debutarà amb Bokanté, una ocurrència mestissa que barreja amb aparent naturalitat la música criolla, el blues del Mississippi i les sonoritats africanes (14 de juliol), i la també nord-americana Madeleine Peyroux (1974), cantant, guitarrista i compositora de qui s’ha dit que és la resposta vocal de la Generació X a Billie Holliday i que compareixerà el 16 de juliol, clausura del festival, amb disc acabat de sortir del forn: Secular Hymns. Diguem abans d’acabar que la jornada inaugural tindrà cartell triple, amb Chano Dopmínguez –ja ho hem dit– i com a torna, el duet que formen el trompetista italià Paolo Fresu (1961) i el pianista ianqui Uri Caine (1956).

No s’acaba amb el festival el jazz d’estiu, perquè Escaldes conserva la Setmana del Jazz al carrer que els últims temps havia salvat la reputació negra de la parròquia, que aquesta ocasió tindrà lloc entre el 10 i el 15 de juliol, i com sempre a la plaça Coprínceps. S’hi succeiran Tricia Evy, cantant francòfona procedent de Guadalupe que combina els ritmes caribenys amb els estàndars; el trio de Benjamin León, teclista sevillà a qui se li ha penjat la llufa de “millor organista de jazz d’Europa” –tindrem ocasió de comprovar-ho; la proposta manouche d’Acoustic Guiri, amb la veu de Julie Hamar; el saxofonista basc Victor de Diego; el repertori tot terreny de la vocalista i pianista Enma Fernández –rythm, swing, jazz...–, i per acabar, Jazz a l’Aula, un viatge a través de la història del gènere per a tots els públics.