Gibert, Gálvez i Arrabal: tres novetats en una sola setmana

Salòria reedita ‘Escacs d’amor i de mort’, de Marcel Fité, l’últim premi Manuel Cerqueda Escaler.

Hi ha vida literària, i també editora, més enllà de Sant Jordi. Afortunadament, és clar. Mirin si no les quatre novetats –més o menys– amb què es presenta la setmana: els honors els fa David Gálvez, de qui avui mateix arriba a les llibreries Arnes. Segur que ho recorden: cinc relats, cinc, més pròxims –per llargs– a la nouvelle que al conte convencional i amb què l’hiperactiu autor de Res no és real debuta en la distància curta. Oficialment, es clar, perquè diu que la cultiva des de fa anys, però que fins ara no havia tingut l’ocasió de treure a la llum una selecció. Les històries d’Arnes –Un emblema hexagonal, Tatuatge interior, Els de Berta, Els nens cranc i jo, i All the Pretty Little Horses– comparteixen el to fosc, tirant a negre, la curiositat pelet malaltissa per explorar els raconets més inconfessables de l’ànima humana i una narració que s’estructura en trames aparentment concèntriques –o, millor dit, excèntriques– que en algun moment acaben confluint per deixar el personal de pedra.

Un altre que s’estrena en el gènere és Manel Gibert: amb Vertigen, que presenta el 4 d’octubre a La Llacuna: un volum, més que no un recull, amb 27 contes que no són ben bé contes sinó més aviat peces d’un trencaclosques literari a la manera del Cortázar de Rayuela, tots ells units per subtils afinitats que els doten certa unitat però que també, adverteix, es poden llegir de forma independent. El publica Límits, i per a Gibert, que aquest any també ha tret al mercat el poemari A l’ombra del solstici, suposa no només el debut en el relat, sinó també en la ficció. I n’hi haurà més, adverteix.

La tercera novetat, de moment telegràfica, és un altre debut. Però aquest, a la inversa: David Arrabal, a qui fins ara coneixíem per la dèria fantàstica, més aviat gore (El final de todos los inviernos, Proyecto Dante) però que el 2014 ja es va endur el Martí i Pol amb Miratge, es passa a la poesia amb La noche roja, que inclou un cedé amb els poemes recitats per ell mateix i per Lydia Gregory. La presentació andorrana encara no té data; a Madrid, en canvi, sí: el 21 d’octubre a la llibreria Muga.

I acabem amb la reedició d’Escacs d’amor i de mort, amb què Marcel Fité va guanyar l’últim premi de novel·la curta de la Nit literària i que segueix els passos d’un assassí en sèrie a la Barcelona contemporània que firma els seus crims amb fragments del llibre Escacs d’amor, tractat valencià del segle XV on per primera vegada es consignen les regles de l’escacs modern.