La Biblioteca del Govern fa públiques les bases del 20è Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol

Les bases per a la vintena edició del Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol ja s'han fet públiques, segons comunica la Biblioteca Pública del Govern. El concurs, en què hi poden participar tots els residents més grans de 18 anys, té dues categories: Poema i Recull, dotades amb 200 i 1.000 euros respectivament. Els treballs es poden presentar fins al 20 de març.

La Biblioteca Pública del Govern d’Andorra comunica que s'han fet públiques les bases del 20è Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol, al qual poden presentar-s’hi les persones més grans de 18 anys residents al Principat d’Andorra. El concurs, de tema lliure, consta de dues categories: Poema, en la qual s'haurà de presentar un poema amb una extensió màxima de 40 versos, i Recull, on el poema presentat pot ser llarg, o bé un recull de poemes, amb 41 versos com a mínim i 400 com a màxim.

El concurs està dotat d’un premi de 200 euros en la categoria Poema i de 1.000 en la categoria Recull, a més d’un accèssit per a cada categoria consistent en un lot de llibres. Les bases completes es poden consultar també als webs: http://www.cultura.ad/premis-i-concursos/concurs-de-poesia-miquel-marti-..., www.catalegbiblioteques.ad, i al Facebook de la Biblioteca Pública. El termini de presentació els treballs finalitzarà el 20 de març.