La Fundació Crèdit Andorrà ofereix quatre concerts familiars en el projecte educatiu 2017

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, inicien una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El projecte del 2017 està format per quatre concerts repartits durant tot l’any, el primer dels quals és 'Tromponautes del cinema', que es durà a terme el 4 de març a càrrec de la secció de metalls de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). El 6 de maig serà el torn de 'Les estrelles de Mozart' amb Maquineta Produccions. Pep Gol i Pep Pascual presentaran 'Tot bufant' el dissabte 30 de setembre, i el projecte d'enguany finalitzarà amb la companyia Únics Produccions i el seu espectacle 'Pintamúsica per a nadons', el dissabte 25 de novembre.

El primer concert familiar organitzat pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà serà a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i el seu espectacle 'Tromponautes del cinema', i es durà a terme el dissabte 4 de març a les 17 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Es tracta d’un espectacle esbojarrat i divertit conduït per dos actors còmics (Stuart MacDonald i Pascuale Marino) i un quintet de metalls (Carlos Megías i Alexandre Baiget, trompetes; Juan Francisco Bertomeu, trompa; Paco Palasí, trombó, i Joan B. Domènech, tuba).

A partir de les bandes sonores de pel·lícules com 'Frozen', 'Toy Story', 'James Bond', 'Superman' o 'El llibre de la selva', l’espectacle combina teatre i música i demostra que els músics de la clàssica també poden ser molt divertits. El concert està recomanat per a infants de 5 a 10 anys. Per a aquest primer espectacle, les entrades -a 3 euros- ja es poden adquirir des d'aquest dimecres a www.onca.ad.

El segon concert, 'Les estrelles de Mozart', a càrrec de Maquineta Produccions, serà el dissabte 6 de maig a les 17 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Es tracta d’un espectacle i una audició musical sobre la vida i l’obra de Mozart, amb música interpretada en directe a càrrec de Xavi Alòs, i està recomanat per a infants de 5 a 8 anys. La Reina de la Nit, interpretada per Susanna Barranco, no recorda de quina òpera ha sortit. Alguns personatges de les seves òperes, com Fígaro, Don Giovanni, Papageno i el mateix Mozart —convertits en titelles— l’ajudaran a endevinar-ho.

Per al dissabte 30 de setembre a les 17 hores, a l'escenari del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, està programat el tercer concert, protagonitzat per Pep Gol i Pep Pascual, que interpretaran l’espectacle 'Tot bufant', recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. El concert se centra en els instruments de vent com ara la trompeta, el clarinet i el saxo, i en els objectes quotidians que es poden fer sonar gràcies al vent, com les ampolles, una mànega o una regadora.

Per finalitzar la temporada, la proposta 'Pintamúsica per a nadons' -per a infants de 0 a 3 anys-, d’Únics Produccions, tindrà lloc també a l’escenari del Prat del Roure el 25 de novembre, i se’n faran duess sessions, a les 11 i a les 12 hores.