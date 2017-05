La Ramon Llull retoca els premis internacionals

La Fundació Ramon Llull, recorden? Sí home, l’artefacte aquell constituït el 2008 pel Govern i l’Institut Ramon Llull i que té per finalitat la promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes: bàsicament, la convocatòria i dotació de tres premis anuals. Doncs el patronat de la Ramon Llull, amb la ministra Olga Gelabert al capdavant, es va reunir ahir al palau del Baró de Quadras de Barcelona per remodelar les bases dels guardons, que d’altra banda es decidiran al novembre. Els retocs van consistir en la retallada i redenominació de la grossa de la convocatòria, que passa a dir-se Premi Internacional de Catalanística i a la Diversitat Lingüística i que tindrà en endavant una bossa de 6.000 euros (fins ara eren 8.000); el Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana, que fins ara era honorífic, s’ha dotat amb 4.000 euros, i el premi de traducció literària és l’únic que no s’ha tocat i conserva els 4.000 amb què està dotat des de la primera edició.