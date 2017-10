‘Le Blizzard’ ja té estrella: Aida Folch

Álvaro Rodríguez Areny enrola l’actriu catalana per al segon curt i s’afegeix a Isak Férriz, que repeteix, i a Maria Lanau.

No direm que té la flor al cul, com els envejosos deien de Cruyff i les seves lligues in extremis per minimitzar el joc sideral d’aquell Barça, però el cert és que Álvaro Rodríguez Areny té estrella. Una, com a mínim: l’actriu catalana Aida Folch serà Marie a Le Blizzard, el segon curtmetratge del director encampadà, que es rodarà si els compromisos professionals de l’elenc no ho impedeixen entre la segona i la tercera setmana de desembre. Els compromisos laborals i també la meteorologia, perquè Areny vol neu, molta neu. I neu de debò perquè els elements són un intèrpret més de Le Blizzard –“torb”, en francès.

Folch, en fi, s’afegeix a un altre nom ben conegut i que ja teníem coll avall –Isak Férriz, el protagonista de Wolves, que ja havia dit que s’hi enrolaria per poc que pogués i que com era de preveure sí, podrà– i a la segona sorpresa del dia: Maria Lanau, actualment enrolada a la gira de l’obra teatral Los vecinos de arriba, amb la monologuista Eva Hache, completa un trio d’asos per a un repartiment que encara no s’ha acabat de tancar però que mira amunt, molt amunt.

I és precisament això el que buscava Areny, una actriu amb ganxo –Folch va ser candidata als Goya del 2013 pel seu paper a El artista y la modelo, de Fernando Trueba– per al personatge de Marie, central en la trama de Le Blizzard: ella és la dona que es desperta a la muntanya, enmig d’una tempesta, ferida i amb un amenaçador bosc al davant que la separa, diu el director, de la seva filla Margot. Paper que, d’altra banda, interpretarà l’actriu catalana Irene Quero, la nena de Wolves. Som als primers anys 40, en plena guerra mundial, i Marie forma part d’una expedició de refugiats que fugen de la França ocupada pels nazis.

El context, per tant, és el de l’epopeia dels passadors, però fidel al seu estil Areny no pretén fer una pel·lícula de gènere sinó un híbrid entre el cine d’aventures, el bèl·lic, el de terror –subgènere de fantasmes– i tot plegat amb un guió –escrit pel mateix director– que s’inspira en l’estructura de la ciència-ficció, amb bucle temporal inclòs. El rodatge, ja s’ha dit, tindrà lloc al desembre, i algunes de les localitzacions ja confirmades seran els Cortals d’Encamp, Beixalís i la Rabassa. Si hi ha neu, és clar. I amb un pressupost que encara s’ha d’acabar de lligar però que compta per començar amb dues subvencions: una del Govern, 10.600 euros, la més important del curs, i una altra del Comú d’Encamp.

El curt parlarà francès

Serà una pel·lícula amb passadors, però no de ni sobre els passadors. El motor de la història serà la lluita d’una mare per recuperar la seva filla en un ambient tan hostil com ho pot ser l’alta muntanya en ple hivern, i amb els dolents –els alemanys– sempre a l’aguait. Amb un convidat d’excepció: l’element espectral, que juga un paper decisiu en el relat i que permet a Areny posar Le Blizzard en el sac de les pel·lícules de fantasmes. Sense llençol ni cadenes, però de fantasmes. Marie, la mare, és una fugitiva probablement jueva, però no n’acabem d’estar mai segurs del tot. L’únic que en sabem de forma fefaent és que parla en francès. De fet, serà l’idioma principal del curt, i aquest va ser un dels motius que li proposés el paper a Folch, que parla el francès amb fluïdesa. Apareixerà al 80% dels plànols, diu, i serà la protagonista absoluta de la funció, així que bona part del projecte depèn ara mateix d’ella.

Com s’ho va fer, Areny, per convèncer un dels rostres habituals del cine (Incidencias, La reina de España) i de la televisió (Cites, Sé quién eres) espanyoles d’ara mateix? El contacte, diu, el va fer Férriz, amb qui va coincidir a Cites. A partir d’aquí, “ella acostuma a llegir-se tots els guions que li arriben, siguin del guanyador d’un Goya o d’un estudiant de cine. Li vaig enviar el de Le Blizzard, se’l va llegir, em va convocar a una reunió per conèixer-nos i va dir que sí”.

Val a dir que no serà la primera vegada que Folch s’embarca en una aventura de passadors. De fet, el seu personatge a El artista y la modelo estava involucrat en una xarxa d’evasió, i –no ho oblidem– l’actriu catalana és Sara, la protagonista de Fred, el llargmetratge de Santi Trullenque i Agustí Franch ambientat el 1943 que miren d’aixecar: al desembre van rodar el teaser, amb Roger Casamajor donant-li en aquest cas la rèplica, i de moment continuen buscant el finançament per a un projecte que, per anar bé, requeriria un milió d’euros.

Però aquesta és una altra història i parlàvem de Le Blizzard. L’equip tècnic el completen Poli Cantero, un dels pioners dels efectes especials al cine espanyol (Acción mutante, La madre muerta), així com Olmo Sobrino (direcció de fotografia), Chary Romero (direcció d’art) i Paula Peña (ajudant de direcció).