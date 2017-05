Marsol volia Justin Bieber i Shakira però vindran Bisbal i Manu Carrasco

L’intèrpret de ‘Corazón latino’ clausurarà la festa major de la capital, el 7 d’agost a la vela del Cirque du Soleil.

Va ser un dels mems més repetits ahir a les xarxes, però el cas és que és literalment cert: la capital ha contactat amb estrelles internacionals del calibre de Justin Bieber, Shakira i Ariana Grande per als concerts multitudinaris que la cònsol, Conxita Marsol, volia portar aquest curs a Andorra la Vella, però els artistes que finalment vindran són David Bisbal i Manu Carrasco. Estrelles, sí, però que es mouen en una òrbita sensiblement diferent de la de Bieber i companyia. Bisbal, en fi, clausurarà el 7 d’agost la festa major en un concert que tindrà lloc a la vela del Cirque du Soleil i que molt probablement serà de pagament; Carrasco ho farà en una data per concretar, que serà, això sí, pels volts de setembre, i en un escenari que tampoc no està tancat.

Així ho va avançar ahir Marsol en el mateix programa de televisió en què va augurar que el Comú no llença la tovallola: “Ho estem treballant i no sé si aquest any, però de cara a l’any que ve tenim ganes de fer-ho.” I per “fer-ho” hem d’entendre-hi lligar un –o més– d’aquests grans noms de l’escena internacional. El problema, segons ella, és doble: d’una banda, que el calendari de gires coincideixi amb les dates que poden interessar als, diguem-ne, programadors la capital. De l’altra, els requeriments “tècnics” d’aquest tipus d’esdeveniments: sobretot, l’aforament, que condiciona de forma decisiva el caixet dels artistes que es mouen en aquestes òrbites. Grande, per exemple, actuava dilluns a Manchester davant de 21.000 espectadors, mentre que l’aforament de la vela de l’aparcament del parc Central fregarà els 5.000.

La diferència és considerable, i tot i això Marsol no creu que “tinguem la capacitat d’omplir-lo; el que sí que esperem és que sigui un esdeveniment important, que tingui el ressò que l’any passat va tenir Alaska”. La pregunta, òbviament, és per què Bisbal, lluny probablement dels dies de Corazón latino i Bulería, que ja va desfilar per Escaldes el juny del 2007 –amb Premonición– i que ara tornarà amb el sisè disc, Hijos del mar, publicat al desembre. La cònsol ho té clar: “Bisbal és un artista de gran nivell, conegut per tot tipus de públic, tant l’adult com l’adolescent, i creiem que hem d’anar cap aquí.” El cert és que el bolo està confirmat però no firmat, i d’aquí el marc insòlit –una entrevista televisiva– per desvelar el plat fort de la festa major. A diferència del que és habitual per la festa major, l’entrada de Bisbal no serà gratuïta: “Potser haurem de fer pagar una mica, però volem que sigui un preu molt popular.” Per controlar l’aforament, diu, de la vela del parc Central, en principi llogada per a l’espectacle del Cirque du Soleil –l’última funció de Scalada: Stelar serà el 31 de juliol– però que el Comú allargarà uns dies més per encabir-hi el concert de l’ex-triunfito.

Marsol, en fi, va passar de puntetes per l’escenari que podria acollir una estrella de la magnitud de Bieber o Shakira: “Tenim l’estadi Comunal”, es va limitar a dir. Tampoc va concretar si els de Bisbal i Carrasco –que també és un repetidor: el juny del 2012 ja va desfilar pel Prat del Roure escaldenc– són els dos concerts “de nivell” que la mateixa cònsol va anunciar en el consell de comú del 12 d’abril i per als quals la corporació havia reservat mig milió d’euros.