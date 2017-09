Més Ull, més Nu i més llarg

El llargmetratge tindrà secció competitiva; els curts hi concorreran en una sola modalitat que repartirà cinc premis.

Ho advertíem l’edició passada: qualsevol dia d’aquests a Ull-Nu se li posaria cara d’adult. I aquest dia ha arribat. La 6a edició –que ja té dates confirmades: del 27 de febrer al 3 de març del 2018– va obrir ahir el termini d’inscripció amb tres novetats força significatives. La més aparent és el canvi de cognom: es continuarà dient Ull-Nu, això sí, però ja no serà el Festival de joves creadors dels Pirineus, com fins ara, sinó de cinema emergent d’Andorra.

La més gruixuda, la incorporació d’una nova categoria a concurs, la de llargmetratge, que fins ara no havia tocat més que a títol d’exhibició. I la més subtil: la substitució de les cinc modalitats fins ara existents –documental, ficció, videoart, animació i videoclip: cadascuna amb el seu guardó– per un nou format: tots els curts, siguin del gènere que siguin, concorreran en una sola categoria que repartirà cinc premis de 800 euros –a la millor obra, direcció, guió, fotografia i direcció artística–, a banda del premi del públic (honorífic) i del premi a la preservació de la memòria història, que convoca l’Arxiu Nacional i que obre al guanyador les portes de Picurt.

Però anem a pams i comencem pel llargmetratge, cridada a convertir-se en la categoria reina i que precisament per això repartirà una bossa de 1.500 euros. Hi podran participar tots els realitzadors del territori pirinenc –Catalunya, Andorra, Aragó, Navarra, País Basc, Nova Aquitània i Occitània– que entrin dintre del que l’organització d’Ull-Nu entén per joves: és a dir, per sota de 35 anys. I un altre requisit: hi han de concórrer amb una opera prima. Diu el director de l’invent, Hèctor Mas, que l’objectiu és “fer un pas endavant i convertir-nos a mitjà i llarg termini en el festival de cine jove de referència als Pirineus”. Obrir Ull-Nu al llargmetratge de ficció, animació i documental és, insisteix, una manera de buscar el nou talent, que és la raó de ser del festival, i de tocar a la vegada el gènere que probablement desperta més interès entre el públic.

L’altra novetat substancial que estrenarà la sisena edició és el format: fins ara hi havia cinc modalitats a concurs, de cada modalitat es projectava els sis curts finalistes i cada modalitat repartia un sol premi. A partir d’ara tots els curts es posaran al mateix sac i competiran per premis tècnics, no de gènere, que a més es podran acumular: sobre el paper, un mateix títol es podria endur el guardó a la millor obra, a la millor direcció i a la millor fotografia. El motiu, diu Mas, és que limitar a sis el nombre de finalistes per modalitat podia anar en perjudici de la qualitat: el cert és que hi ha molts més curts de ficció que d’animació, i que per tant era més fàcil colar-se a la final d’animació. El nou format és una aposta per la qualitat, “l’espectador tindrà la garantia que programarem el bo i millor”.

I per acabar, el nom: Mas diu que l’antic era “massa llarg i massa confús”. El nou –Festival de cinema emergent, amb el lema adjunt: “Ets jove, tens talent, mostra’l”– para especial atenció a la vocació d’Ull-Nu de convertir-se en aparador de totes les novetats que tenen a veure amb el cine, perquè cine emergent, diu Mas, “no és només el que fan els joves; també ho són les noves propostes que difícilment arribaran a les nostres sales comercials”. Per això, conclou, Ull-Nu té vocació transversal i transgeneracional, “no vol ser un festival de joves i per a joves”. I en aquests nobles propòsits hi tindrà molt a dir la bateria d’activitats paral·leles que completarà la secció competitiva i que l’edició passada, per exemple, va estrenar la secció PRO, de professionals, amb conferències i col·loquis.

Tot això, és clar, sobre el paper. Començarem a veure’n els resultats el 17 de desembre, quan expira el termini de presentació d’obres. L’objectiu és repetir les xifres considerables de l’edició passada, quan es va rebre 441 curts a concurs. A veure.