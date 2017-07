Miguel Poveda, cap de cartell del Narciso Yepes

El 'cantaor' badaloní obrirà el 6 d'octubre el festival; la saxofonista holandesa Candy Dulfer, el guitarrista Gerardo Arriaga i el Trío Desconcierto completen el cartell de la 35a edició. Miguel Poveda és el cap de cartell de la 35a edició del Narciso Yepes. El festial arrencarà el 6 d'octubre a l'Auditori i precisament amb Íntimo, espectacle del cantaor badaloní que combina els temes flamencs de l'últim disc amb una segona part consagrada a la copla, i tot plegat, amb direcció musical del mestre Joan Albert Amargós. El Yepes d'aquest any tindrà un especial record per al padrí del festival, traspassat el 1997, així que en la proposta clàssica del cartell l'ONCA i el guitarrista mexicà Gerardo Arriaga interprataran dues de les peces canòniques del repertori per a guitarra: el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, i la Sinfonia italiana, de Mendelssohn. Serà el 20 d'octubre i de nou a l'Auditori, amb direcció d'Ignacio Yepes, el fill del mestre. L'atre plat fort del cartell serà la saxofonista holandesa, que com Poveda debuta al Yepes -i també al país- amb Together, un disc que combina jazz, funk, soul i dance (13 d'octubre, Auditori). El Trío Desconcierto, del qual forma pat el guitarrista ordinenc David Font, completa el programa sènior amb Danses del món, que el mateix s'atreveix amb Violeta Parra que amb Bela Bartok, Granados, Albéniz i Piazzola: serà a la matinal de clausura el 22 d'octubre a l'església parroquial. Finalment, i com és habitual els últims anys, el Yepes inclou una proposta destinada al públic familiar: aquesta edició,el musical Alícia al país de les meravelles, inspirat en el clàssic de Carroll i de nou en sessió matinal (15 d'octubre, Auditori).