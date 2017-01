Museu Thyssen: 48 dies

Tic-tac, tic-tac. Falten exactament 48 dies perquè el Museu Carmen Thyssen Andorra obri finalment les portes. Serà, ja ho saben, el 16 de març als baixos de l’antic hotel Valira d’Escaldes, i el patronat de la fundació Museand –el paraigua jurídic de la criatura, presidit per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i amb la baronessa a la vicepresidència vitalícia– va aprovar ahir els extrems que avançàvem setmanes enrere aquí mateix: l’espai obrirà de dimarts a dissabte, de 10 a 19 hores, i els diumenges, de 10 a 14 hores; els dilluns, festa setmanal, i l’entrada, a uns aparentment mòdics 9 euros: no és el gratis total de la resta d’equipaments públics del país, però se situa lleugerament per sota dels grans museus del nostre entorn –Picasso (11 euros), MNAC (12), Dalí (14), Prado (15)– i a mig camí entre els altres dos espais Carmen Thyssen: Sant Feliu (7 euros) i Màlaga (14).

El cas és que la baronessa va exercir ahir d’amfitriona en la visita del cap de Govern al Valira. Només falten per polir quatre detalls tècnics –ajustar les condicions de temperatura (21º) i humitat (entre un 45% i un 50%), així com la il·luminació– i el Carmen Thyssen Andorra estarà a punt. Ha costat tres anys, tres, arribar fins aquí –les primeres notícies sobre un possible espai expositiu al país van saltar l’abril del 2014: havia d’anar a Inúu, se’n recorden?– i la baronessa no dissimulava ahir l’entusiasme: “Em sento feliç i orgullosa, i crec que s’ha complert un somni perquè la il·lusió de tot col·leccionista és que les seves obres arribin a com més gent millor.” La baronessa va augurar que l’espai del Valira es convertirà en un museu “modèlic” i en una “referència internacional” gràcies a la tecnologia pionera que complementarà la visita –i que de seguida detallarem–, i el va comparar amb el Getty de Los Angeles, que també aposta per exposicions temporals de format mitjà. En el cas del museu californià acostumen a ser una vintena; en el nostre, les 26 d’Escenaris, l’exposició inaugural, que s’allargarà fins al gener del 2018: “La col·lecció s’anirà renovant i així els visitants tindran un incentiu per tornar-hi.”

Un revulsiu per a Escaldes

En la mateixa línia es va expressar Antoni Martí, que visitava les instal·lacions per primera vegada. El cap de Govern va recordar, és clar, els seus temps de cònsol, que van coincidir amb els anys que el Valira va estar tancat, i va posar el museu com a exemple del que en pot sortir de les “sinergies” entre la iniciativa privada i les institucions públiques: “Quan hi ha bona voluntat per totes les parts el resultat només pot ser un èxit: teníem un edifici històric i símbol de la parròquia en desús, i tindrem un museu de referència internacional.” De passada, el va posar també com a exemple de l’aposta del Govern per afegir atractius culturals a l’oferta turística del país i, atenció, va fer una inesperada al·lusió al Museu Nacional. Se la devem segurament a Sergi Mas –el cap de Govern va assistir dimarts a la projecció del documental de la SAC, i ja saben que Mas no es mossega la llengua–, i el cas és que Martí va dir exactament que el Carmen Thyssen és “un primer pas que ha d’estar lligat a altres passos en l’àmbit cultural”. Quins? “A Andorra fa falta un museu nacional que salvaguardi la nostra identitat. Se n’ha parlat moltíssim i ho crec sincerament: és una mancança.” Vol dir això que posarà per fi fil a l’agulla, després de sis anys de Govern demòcrata? “Tenim el pressupost que tenim i hem de prioritzar, així que no sé si aquesta legislatura hi podrem fer alguna cosa. Però ens hi posarem quan la situació ho permeti.”

A qui tampoc li falten arguments per a l’entusiasme és a Trini Marín, que té coll avall que el Carmen Thyssen serà el revulsiu definitiu per a la part alta de Carlemany: “Tenir-lo a Escaldes, i en aquest edifici, és un privilegi per a la parròquia i també per al país: aquesta part havia sigut històricament la més bona de la parròquia i la clausura dels hotels la va deixar tocada; penso que amb el museu tornarà a revifar.” I és per això que, diu, el Comú no ha escatimat mitjans per arreglar i embellir aquest tram de Carlemany “des del moment que vam saber que hi havia la possibilitat que s’hi instal·lés el Thyssen: ens hem bolcat en el desenvolupament de la zona i ho hem fet al costat dels comerciants”.

Fins aquí, les declaracions oficials. Pel que fa a les noves tecnologies, Guille Cervera les va concretar en quatre pantalles tàctils de 50 polzades –una mena d’iPad gegant, va dir–, que permetran accedir virtualment a informació suplementària sobre les obres exposades i altres obres que hi estiguin relaciones. Un sistema que, va dir, només s’ha assajat al museu de Cleveland (Ohio, EUA). Recordem per acabar que el 2016 el Govern va destinar 250.000 euros a les obres d’adequació del Valira, i que aquest curs s’hi destinarà un milió més: 600.000 per acabar d’adequar el local, i la resta, per al funcionament ordinari de l’equipament. El Comú d’Escaldes, per la seva banda, assumirà el lloguer, estipulat en 9.000 euros mensuals per un període inicial de deu anys, segons els termes del conveni firmat al juny amb Reig Patrimonia, la propietària del Valira.