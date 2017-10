Museus: set milions en tres anys

Cultura i Ordenament Territorial lubriquen el desplegament museístic dels últims exercicis.

En la primera i (fins ara) única entrevista que ha concedit la ministra de Cultura a un mitjà escrit, Olga Gelabert sostenia el novembre del 2015 en aquest mateix diari i molt sensatament que abans d’embarcar-nos en l’aventura d’un Museu Nacional primer calia preocupar-se dels equipaments ja existents. Dimarts insistia en aquesta mateixa idea aprofitant la presentació del pla estratègic de museus. Un document que d’altra banda ja parla obertament, ni que sigui a mitjà termini, d’un Museu Nacional de nova planta.

El cas és que els números diuen una cosa molt diferent a la que predicava Gelabert fa dos anys: entre el departament que ella mateixa dirigeix i Ordenament Territorial, des del 2016 han invertit set milions d’euros en equipaments museístics. La part del lleó d’aquesta inversió –sis milions en dos anys– se l’han cruspit Radio Andorra, l’hotel Rosaleda –on l’any que ve es mudarà el ministeri i que no és pròpiament un museu– i l’edifici de Santa Coloma, encara en projecte, que acollirà el nou centre d’interpretació del romànic. Un equipament, aquest últim, que al 2015 no s’havia ni previst, i al qual caldrà afegir els pròxims cursos el nou museu de l’automòbil, del qual les primeres pistes les va donar el cap de Govern a l’últim discurs d’orientació política.

L’altre milió que queda, fins arribar als set del titular, és el que Cultura destinarà al pla de museus aquest curs i el que ve. El major esforç s’ha fet aquest any, amb 540.000 euros que s’han destinat a la remodelació de Santa Coloma, així com al mapping dels frescos d’aquesta mateixa església; a les obres del Museu Postal per condicionar-hi la sala d’exposicions temporals que avui acull la mostra Una mirada interior; al nou discurs de la casa d’Areny-Plandolit, a l’obertura de la botiga dels museus i al disseny i producció de marxandatge cultural.

El curs que ve aquesta quantitat es reduirà sensiblement fins als 427.000 euros, que es destinaran a la primera fase de l’estratègia digital prevista al pla de museus; a la remodelació d’Andorra Romànica, a la nova exposició de la sala temporal de l’antic Museu Postal, i al projecte de recuperació de l’era i la cort de la casa Rossell. Per fer-nos una idea del que representen aquests set milions –i falta encara la quantitat que Ordenament Territorial ha previst en l’exercici del 2018– només cal desenterrar els pressupostos de Cultura, que han passat dels 4,7 milions el 2015 als 8,2 del present exercici, i que per a l’any 2018 encara creixeran una mica més.

Santa Coloma es prepara per al punt per al ‘mapping’

L’església de Santa Coloma experimentarà les pròximes setmanes un sensible lífting per adaptar-se al mapping que a partir de la primavera es projectarà a l’absis del temple. La modificació més rellevant consistirà a aplicar una mà de morter de calç als murs de l’absis. Diu el ministeri que això millorarà la qualitat de les projeccions i que permetrà recuperar l’aspecte original de l’interior, que era arrebossat i no amb la pedra vista que hi ha avui. Un altre canvi significatiu serà el trasllat de la talla romànica de la Mare de Déu del Remei, que es retirarà del centre de l’absis i que passarà a presidir la nau: “Guanyarà visibilitat i estarà més a prop dels fidels”, diu el ministeri. Finalment, s’instal·larà un enllumenat nou que podrà modificar la intensitat, i el mobiliari de l’absis es reduirà a un sol banc; a l’espai que quedi s’hi instal·laran els projectors del mapping. L’excavació a l’antic cementiri, prevista per a les pròximes setmanes, permetrà passar-ne el cablejat.