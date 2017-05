Picurt recupera el Gigó documentalista

La Mostra de cine de muntanya projectarà ‘Ordino, una altra Andorra’, migmetratge rodat el 1982.

Definitiu: la Mostra de cine de muntanya, Picurt, va tancar dilluns el programa definitiu de l’onzena edició, que tindrà lloc entre el 20 i el 24 de juny entre la Seu, Artedó, Alàs i Ordino, i a la doble presència andorrana que ja vam avançar setmanes enrere –Álvaro Rodríguez Areny amb Wolves, a la selecció oficial de la categoria Pirineus i que es projectarà per cert el 22 de juny a la vela d’Artedó, i Hèctor Mas amb el documental Sergi Mas, a la secció Mostra Pirineus (21 de juny, cinemes Guiu)– hi hem d’afegir ara el nom de Jordi Gigó, el primer cineasta professional que va sortir d’aquest tros nostre de Pirineu i a qui –quina casualitat– la revista Ex-libris reivindicava justament en l’últim número.

Picurt, en fi, ha rescatat de la filmoteca de l’Arxiu Nacional Ordino, una altra Andorra, documental de 41 minutets rodat el 1982 i que es projectarà dues vegades: el 21 de juny al Centre de Congressos d’Ordino i el 23 als cines Guiu, juntament amb les altres dues cintes que conformen l’estupenda secció que és Cinema Recuperat: À la ville de... la Seu d’Urgell, dirigit per la documentalista Dolors Carrillo i que evoca el primer quart de segle dels Jocs Olímpics, i Viatge als Pirineus: Gerri de la Sal, que serà una mena d’ou Kinder amb sorpresa a dintre perquè ni està datat ni se’n coneix l’autor.

La gràcia d’Ordino, una altra història és que a molts –per no dir a la majoria– ens descobrirà la faceta menys coneguda de Gigó, a qui li sabíem la vena del terror eròtic –amb títols pioners del gènere com ara La perversa caricia de Satán, Porno Girls i El espectro de Justine– però que resulta que també és autor d’una considerable obra documental. La seva viuda, Rosa Maria Sorribes, que presentarà la projecció del 21 de juny a Ordino, el recordava ahir com un cineasta total, que vivia “només” pel cine i amb genuí interès per tots els gèneres. Pel que fa al documental, diu que va treballar sobretot per a l’STA, a l’època sota la direcció de Ramon Pla, i el material està avui repartit entre l’Arxiu i els fons familiars. No se la perdin, la introducció de Sorribes, perquè evocarà anècdotes tan sucoses com ara l’examen que va haver de passar a l’Escola de Cinematografia de Madrid: el mateix dia, diu, que s’hi va presentar Luis Buñuel, que ves a saber per què necessitava el títol oficial. El cas és que a més de coincidir a l’aula van agafar junts –Buñuel i Gigó– el tren de tornada: l’un va baixar a Saragossa; l’altre, a Lleida, i per saber de què van parlar l’autor de Viridiana i el de Porno Girls caldrà esperar al 21 de juny.

Pel que fa al Picurt, diguem que aquesta edició s’hi projectarà 75 pel·lícules: 23 a la selecció oficial (Ecologia, Esports, Muntanyes del Món i Pirineus, on concorre, recordin, Wolves) i la resta a la Mostra. El cineasta homenatjat serà en aquesta ocasió el director barceloní Marc Recha, de qui el 20 de juny es projectarà als cines Guiu l’última pel·lícula, Un dia perfecte per volar, i hi haurà mencions d’honor per a l’esquiador Irineu Esteve i per a l’historiador i dinamitzador cultural pallarès Francesc Farràs.

El jurat, en fi, també tindrà color andorrà, amb la presència del fotògraf i documentalista Àlex Tena; el completaran Carlos Ruiz Rios, director del festival Cinema d’autor de Barcelona, la productora Pilar Montoliu i Daniela Cecchin, exsecretària del festival de Trento. En aquesta edició, la Massana i Ordino s’estrenen com a patrocinadors del premi Gall Fer d’esports i viatges, en endavant premi Vall­nord, dotat amb 5.000 euros.