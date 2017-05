Sara Miño, Nuria García, Mercè Joval i Judit Villaverde, ple femení al Sant Jordi

Un edició més, i ja en van 25, el Concurs literari Sant Jordi ha premiat els millors treballs en narrativa, poesia, teatre i assaig dels alumnes de secundària, batxillerat i formació professional de tots els centres dels tres sistemes educatius. El Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria va acollir ahir l’entrega dels premis, que van guardonar un total de 22 treballs. En el concurs d’enguany, organitzat pel col·legi espanyol María Moliner i la conselleria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya, hi han participat prop de tres centenars d’alumnes. Sara Miño i Clara Caralps van resultar les guanyadores en la modalitat de narrativa; Nuria García i Eva Sola, en la de poesia, i Mercè Joval i Marc Camardons, en la de teatre. Pel que fa a l’assaig, Judit Villaverde va ser l’única premiada, en la categoria de majors de 15 anys. Finalment, el premi especial en llengua anglesa se’l va endur Xavier Estañol, i Sara Rojo, el de llengua portuguesa. El certamen va repartir més de 4.000 euros en premis, amb bosses de 300 i 150 euros per als dos guanyadors de cada modalitat, inclosos els premis especials. Pel que fa a la participació, i desglossats per idiomes, dels 300 originals que hi concorrien, 134 eren en castellà, 117 en català, 20 en anglès, 14 en portuguès i 4 en francès. A4 Edicions publica, com cada curs, un recull amb tots els relats premiats.