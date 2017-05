Si Brossa hagués sigut escultor...

Potser recordaran el Sepulcre comestible amb què fa un lustre, més o menys, es va estrenar a la Riberaygua: una estupenda senyoreta, naturalment despullada perquè això és art, de factura hiperrealista i servida en una safata. Com si fos el primer plat d’un àpat suculent. Una ocurrència a mig camí entre l’escultura tradicional i el poema visual que és la marca d’aigües de Gerard Mas (Sant Feliu de Guíxols, 1976): l’escultor català torna a la galeria de la capital amb una mena de recapitulació, diu, de la seva obra recent. Una obra que entronca directament amb la que ja li coneixíem perquè l’essència és la mateixa: Mas parteix de temes, models i patrons i clàssics, perfectament recognoscibles, de la història de l’art –la fauna divinitzada de l’antic Egipte, els sepulcres de marbre de l’edat mitjana, els retrats renaixentistes–, per proposar una mena de joc. Els dota d’un element excèntric, anacrònic o directament absurd per generar en l’espectador una sensació que es mou entre la inquietud i el somriure.

La senyoreta comestible de fa cinc anys –resina policromada– s’ha convertit ara en una parella d’amants tallats en marbre de Carrara i emplatats com dos blanquíssims talls de carn. A punt per cruspir-se’ls. Els ecos de Brossa són evidents. I més encara en la sèrie de Dames renaixentistes –resina policromada, de nou– que ja li coneixíem de la vegada anterior però que són igualment efectives: la Dama de la pinça és exactament el que diu el títol, una matrona florentina o potser romana que podria haver tallat posem que Verrocchio. Fins aquí, l’espectador es mou per territori conegut. Però és que Mas li ha posat literalment una pinça al nas. Per què? Què o qui és el que fa pudor? Hi ha també una Dama del bròquil, que duu per barret una sensacional col, i una Call Center Lady, una altra senyora del Cinquecento a qui Mas li ha entaforat un auricular, en un anacronisme tan sorprenent com incòmode. I la proposta és en el fons la mateixa que al bull terrier en marbre de Carrara que ha plantat al mig de la galeria. Per la posició, pel hieratisme, per la factura, per tot, en fi, diríem que ens trobem davant d’una de les bestioletes que els egipcis tenien la dèria d’elevar als altars. Però resulta que el bull terrier és una raça creada per l’home –l’irlandès James Hinks cap al 1850, ja que s’ho demanen– i que per tant és impossible que cap artesà egipci tingués l’ocurrència de convertir en exvot.

Fins aquí, res que no li coneguéssim, tot i que totes les peces reclamen el seu minut de glòria en una proposta eminentment lúdica, benhumorada i desinhibida, francament accessible i als antípodes de l’aventurisme conceptual i formal de bona part de l’escultura i, de fet, de l’art contemporani, que ha fet bandera d’un discurs hermètic, només apte per a iniciats, i que ha convertit l’experiència artística en un acte de fe, l’artista en guru i l’espectador en acòlit de la secta. Però és que Mas també ens ha portat obres radicalment diferents: mirin si no el Sarcòfag amb què posa, satisfet, aquí al costat. De nou la dèria egípcia –diu que no és casualitat: que és devot practicant del minimalisme faraònic, que se centra en la figura i prescindeix de detalls i anècdotes–, però ara creuada amb un hiperrealisme extrem a l’estil de Juan Muñoz. Si Nefertiti arriba a veure aquest model quan va anar a encarregar el seu bust llegendari, se’l queda. Segur.

Fins al 30 de juny. No se la perdin, perquè és probablement la proposta escultòrica més interessant que hem tingut oportunitat de veure aquesta temporada. I recordin només que la pròxima cita són els caramelets de Jenkell.