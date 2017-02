Sota el sol de Corto Maltés

Ja està, ja el tenim aquí: el cartell complet de la 21a edició del saló del còmic, que tindrà lloc entre el 21 i el 23 d’abril –una mica més tard que l’any passat: es tracta de no coincidir amb el saló de Barcelona, diu el comissari i ànima de l’artefacte, Joan Pieras– i que a més del Corto Maltés de Sota el sol de mitjanit tindrà com a caps de cartell tres il·lustres veterans –el Joan Mundet de Capablanca; el Manel Fontdevila de Las nuevas aventuras de Emilia y Mauricio i el Nostradamus de Juan Luis Landa–. Hi haurà també la reglamentària secció de (diguem-ne) joves promeses: aquesta edició, la granadina Belén Ortega, que il·lustra ni més ni menys que Millenium Saga; l’eivissenca Natacha Bustos, que triomfa als EUA amb Lunette Lafayette, la il·luminada protagonista de Moon Girl i Dinosaurio diabólico, i el duet que formen l’il·lustrador Marcial Toledano i el guionista José Manuel Robledo, tots dos madrilenys, amb Tebori. I representació nacional, com és habitual i per partida doble: l’escaldenc Xavier Casals tornarà a la Massana –hi va debutar el 2003, quan estudiava a l’escola Joso– amb les planxes de Torna’m la cua, i s’hi estrena el canillenc i hiperactiu David Arrabal, que no se sap estar quiet i que després de tocar els zombis a Proyecto Dante ara hi torna amb Sitra Ahra, dotze relats de terror canònic –fantasmes, dimonis i anar fent– il·lustrats per la valenciana María Pizarro i que presenta el 15 de febrer a la biblioteca d’Encamp. Doncs bé: a la Closeta compareixerà naturalment amb les il·lustracions del volum.

El cartell es completa amb dues exposicions diguem-ne col·lectives: la que celebrarà els 100 anys del TBO, amb originals del Museu del Còmic –Benejam, Coll, Muntañola, Castanys, Sabatés, Urda, Blanco i anar fent– i la presentació del volum El tebeo que va donar nom als altres, de l’historiador català Jordi Manzanares, i atenció, Sax Inspiration: mélodies graphiques, que celebra el bicentenari de l’inventor del saxo amb vinyetes d’autors belgues contemporanis: Cossu, Dehaes, Geluck, Laverdure i així fins a una trentena llarga. Sax Inspiration obrirà el 12 d’abril al Museu del Còmic –a les Fontetes–, servirà per tant com a aperitiu del saló, s’hi estarà fins al 13 de maig i, com deu haver intuït el lector, es tracta d’una molt oportuna col·laboració amb el Sax Fest, que aquest any tindrà lloc entre el 14 i el 22 d’abril. Encara més: el cartell oficial de la 21a edició del saló li ha tocat aquesta vegada a Mundet. S’ho mereixia per la insistència: recordin que fa tres edicions va venir amb l’Alatriste de Pérez Reverte. Els detalls, en fi, encara són secret d’Estat i, naturalment, seguirem informant.

Doncs aquí el tenen, el saló al complet, tal com es va informar a la junta de l’Associació del Còmic (ARCA) que va tenir lloc ahir. No està malament per a la ressaca del 20è aniversari, que es va celebrar l’any passat amb un cartell farcidet de patums, des d’Enrique Corominas a Victoria Francés i Daniel Torres. I això que encara falten dos noms més per lligar. El que és segur, perquè no es pot tenir tot, és que no hi haurà alguns dels somnis de Pieras: ni el Marini de Las águilas de Roma, ni tampoc Josep Maria Blanco –successor de Benejam a La familia Ulises i l’últim supervivent de l’edat daurada del TBO: té 90 anys i la salut no acompanya– ni Ralph Meyer, que arrasa a França amb Undertaker: serà l’any que ve, diu. Com el també francès Hugault, l’il·lustrador d’El Gran Duque, El piloto del Edelweiss i Angels Wings: nyam, nyam.

Això serà el 2018, d’acord, però el cartell és també un bombonet que toca totes les tecles habituals: noms reconsagrats –ho són Mundet, Fontdevila i Landa–, un ganxo mediàtic –el Corto Maltés de Pellejero i Pratt: la llàstima és que no vindrà el guionista de Sota el sol de mitjanit, Juan Díaz Canales– i valors emergents del prolífic planter espanyol: tan emergents, que Ortega i el duet Toledano/Robledo tornaven ahir del festival d’Angulema, la mare de tots els festivals.

Atenció especial a Fontdevila, el pare de La parejita, Gran Premi a Barcelona el 1995: el nom potser no els dirà gaire cosa, però en canvi segur que recorden la polèmica que va saltar anys enrere a compte de la portada d’El Jueves amb els aleshores prínceps d’Espanya –ja ho saben: Felip i Letícia– jaient al llit principesc: la cosa es va saldar amb el segrest del número i multa als caricaturistes per injúries a la Corona: un era Guillermo Torres; l’altre, el nostre Fontdevila. I estava clar que la cosa no podia acabar bé: Fontdevila va deixar el 2014 El Jueves, després de vint anys, per culpa d’una altra portada monàrquica, aquesta vegada sobre l’abdicació de Joan Carles I, censurada in extremis. Recordin: el 21 d’abril a la Closeta.