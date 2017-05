Un tresor inèdit amagat en una llauna

Si no es va enfilar a dalt de tot del trending topic local, poc li va faltar. Ens referim a la pel·lícula que va penjar l’Arxiu Nacional ahir a les xarxes: mig minutet escàs fins ara rigorosament inèdit, datat als anys 20 i que constitueix un dels testimonis fílmics més antics que es conserva a l’Arxiu. La pel·lícula és també anònima, i retrata l’arribada a la plaça Benlloch de la capital d’un escamot de cotxes –una desena– en el que devia ser un dels primers ral·lis, si no el primer, que desfilava per aquest racó de món nostre. Diu Alan Ward, aquí amb el barret d’historiador de l’automòbil, que es podria tractar d’una sensacional col·lecció de Rolls-Royce Silver Host, model que es va fabricar fins a mitjans dels anys 20 i que constituïa a l’època un cotxe de gamma alta, per no dir altíssima, “molt fiable, que agravada als militars i als diplomàtics i que va servir de base per a alguns dels models blindats més demanats del moment”. La pregunta, per ara sense resposta, és òbviament de qui va ser l’ocurrència de portar aquest protoral·li fins aquí. El fragment que l’Arxiu va penjar ahir a les xarxes és tot el que se’n conserva, i va aparèixer juntament amb una altra petita col·lecció de retalls de pel·lícula en una llauna conservada en un armari del Consell. Una vegada enganxats els retalls, el metratge final són tres minutets i mig amb escenes dels que podrien ser els pilots participants en el ral·li i vistes de Casa de la Vall, Prada Casadet, el pont de Tobira, el Valira, el Pui i l’Obac, tot nevat, i que podrien correspondre al mateix dia de la carrera.