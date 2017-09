Vull ser Màxim Decimus Meridius

Gerard Miralles obre amb el madrileny Ángel Plana una escola d’especialistes de cine i televisió.

Ha somiat mai el lector a fer amb el gladium les virgueries que Russell Crowe es permet a Gladiator? Sí, home, quan els pretorians l’estan a punt de pelar, en algun lloc de la bàrbara Germània, però ell se les empesca –el fred, que fa que l’espasa s’enganxi a la beina– per liquidar-ne successivament un, dos i tres? Doncs ben aviat podria fer realitat el seu somni. El de fer anar amb solvència de legionari un gladium, sí, però també el de disparar amb un Magnum –recordin com li alegrava el dia a Clint Eastowood– encara que sigui de fogueig, o caure amb convicció des d’una alçada de posem deu metres, o encendre’s per ventura com un bonze, perquè hi ha gustos per a tot.

Tot això, i una mica més que de seguida detallarem, ho ensenyarà a fer la delegació de l’escola d’especialistes de cine i televisió que el madrileny Ángel Plana –el pare de la professió a Espanya– vol obrir a partir del gener al nostre racó de món. La dirigirà Gerard Miralles –cap de la colla Diables d’Andorra i que s’autodefineix com a domador de foc– que a més impartirà l’assignatura d’especialista en foc, una de les set de què constarà el curs bàsic. Les altres sis són Coordinació de lluita amb armes, o combat escènic; Caigudes; Acrobàcies; Armes; Interpretació, i Prevenció de riscos laborals. A més d’aquestes matèries elementals, l’escola oferirà també assignatures de perfeccionament com ara escalada, equitació, busseig, neu, i conducció de precisió, en sec i sobre gel. Totes, és clar, enfocades al rodatge d’escenes d’acció.

Pura adrenalina, ja ho veuen, que pretén aprofitar, diu Miralles, les enormes possibilitats d’un ofici “avui pràcticament desconegut però en clara expansió”, i en un moment en què el sector audiovisual comença a despertar: “Cada vegada hi ha més rodatges al país, i encara podrien ser més si els productors saben que hi ha un grup d’especialistes que poden rodar escenes d’acció”. La inscripció ja està oberta i la intenció és que el curs arrenqui el gener, amb un grup mínim d’una vintena d’alumnes. S’allargarà fins al juny, amb deu hores lectives per setmana, i al final del curs s’obtindrà el títol d’especialista d’acció de cine i televisió que expedeix l’escla d’Ángle Plana, la primera que va obrir a Espanya, amb delegació a Barcelona i que treballa en coordinació amb l’acadèmia Prometheus de Sebastopol, el rien ne va plus dels especialistes europeus.

I per què aquí? Pel contacte que i Plana van fer al febrer passat a la localitat madrilenya de Pelayos de la Presa, quan el nostre domador de foc va encendre una trentena de bonzes d’una sola flamarada –rècord mundial de l’especialitat–, i perquè Plana, diu, està convençut que Andorra podria ser una bona ubicació per a la seu europea de l’escola. Si se’n surten, mereixeran el premi a la iniciativa més marciana dels últims temps. A veure si tenen més sort, i sobretot més complicitats, que l’Acadèmia del cine avui als llimbs.

Curs de guió a la Llacuna

El xup xup que ha detectat Miralles és evident. Als rodatges en curs –The Blizzard, Fred, Pyrenne– i als que vindran, als festivals ja consolidats –Ull-Nu i Kid’s, per no parlar del Picurt– i la frustrada, de moment, acadèmia de cine, cal afegir-hi ara el taller d’iniciació a l’escriptura de guions cinematogràfics que Hèctor Mas impartirà cada dimarts d’octubre a la Llacuna. Es tracta –diu Mas, llicenciat en realització audiovisual a l’escola EMAV de Barcelona i director dels curts El tres soldats i L’ou de Fabergé, així com del documental Sergi Mas– de fornir els alumnes de les eines per poder enforntar-se a l’escriptura d’un guió, a partir d’exemples canònics i posant negre sobre blanc la teoria amb l’elaboració de la “primera versió” d’un curtmetratge. Les inscripcions, a la Llacuna (730 037) o a escriptors@andorra.ad.