43 professionals superen el curs de prevenció de blanqueig

Un total de 43 professionals van rebre ahir el diploma de reconeixement d’aprofitament del primer Curs en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de la Universitat d’Andorra, a més de 2 crèdits europeus, una formació que s’ha ofert de la mà de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA).

El curs va exposar la normativa vigent en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, tant a escala internacional com nacional, mostrant les principals tècniques de detecció del blanqueig, un ampli catàleg d’operacions de risc i els principals enfocaments en la valoració del risc. La formació es va completar amb un recorregut per les obligacions dels professionals i el rol del supervisor. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va destacar ahir, en l’entrega dels diplomes, que cursos com aquest contribueixen a una millor prevenció d’aquestes pràctiques il·lícites.