Actua presenta 'Tàndem', un "espai transversal" que vincula educació i empresa

Els representants del món de l'educació i de l'empresa reunits aquest dilluns a la biblioteca del centre de Formació Professional (FP) han considerat una "fita" la presentació del projecte 'Tàndem', impulsat per l'agència de promoció econòmica Actua, pel qual alumnes i empreses treballaran de la mà en funció de les propostes d'uns i de les necessitats dels altres. "El projecte respon a la necessitat del Ministeri d'articular uns espais d'aprenentatge transversals que responguin a reptes reals de les empreses", ha dit el director del Departament d'FP i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, qui ha afegit que 'Tàndem' permetrà les empreses "aprofitar el talent innovador i creatiu dels joves". La prova pilot, que comença aquest mateix curs, ha estat adjudicada a Júlia, que ha demanat a un grup d'alumnes que els facilitin una base de dades d'un tipus de clients de les perfumeries.

Perfumeries Júlia proposa als alumnes d'FP, que participaran a la prova pilot del projecte 'Tàndem' presentat aquest dilluns, "millorar la informació del comportament dels clients". "Espero que sigui una eina, un 'big data', que ens ajudi a conèixer més i millor els nostres clients, perquè hem de saber molt més d'ells", ha explicat el director general de Perfumeries Júlia, Jaume Vivó. "Així sabrem com satisfer les seves necessitats", ha afegit. L'empresa és la primera en participar d'aquest projecte impulsat per Actua, que pretén canviar les relacions que han existit fins ara entre els estudiants i el món laboral.

"Inaugurem una nova línia de relació amb els sectors productius, que va més enllà de les estades formatives a les empreses, ara els alumnes tindran l'oportunitat de treballar reptes reals que proposen les empreses al centre d'FP, com a proveïdor de serveis perquè desenvolupin les solucions que se'ls plantegin", ha explicat Torredà. La prova pilot servirà, ha avançat Torredà, "per ajustar i articular aquest espai d'aprenentatge més transversal". Els alumnes que hi participaran cursen segon del diploma d'ensenyament professional, de les cinc branques formatives del centre, des d'estètica i perfumeria fins a microinformàtica i xarxes. El repte que els proposa Júlia és saber quines estratègies poden trobar per arribar a un client concret, el públic jove.

"El projecte neix de la suma de diferents motivacions que es troben per interès de les empreses i dels alumnes d'FP", ha indicat el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, qui ha contextualitzat 'Tàndem' en "la renovació de l'FP per millorar les eines pedagògiques per formar persones". "Poder tenir contacte directe amb empreses innovadores és molt important per als alumnes, i per als professors, que han rebut formacions per ajudar-los, i canviaran la seva pràctica com a docents: passen de ser un guia a un acompanyant, d'estar al davant a estar al costat de l'alumne en aquest procés d'aprenentatge", ha explicat el ministre.

"És indispensable que la col·laboració entre l'empresa privada i el sector públic cada vegada vagi més de la mà: moltes vegades es critica que les empreses són entitats aïllades que no col·laboren i no cooperen entre elles, i que des dels despatxos còmodes del sector públic no s'està en contacte amb la realitat del ciutadà, del teixit econòmic i empresarial, doncs avui podem demostrar que això no és així perquè totes les parts han cregut en la necessitat d'aquest projecte per a la societat", ha explicat Ferran Costa, líder del clúster d'Educació d'Actua.

"Sempre hem pensat que el saber fer ha d'anar per sobre del saber, tot i que són dues coses complementàries que amb aquest projecte podrem posar en pràctica, perquè és una manera de trencar barreres entre l'empresa i l'escola, perquè és evident que ens necessitem", ha afegit el director general de Perfumeries Júlia, Jaume Vivó, que és la primera firma que participarà en aquest projecte pilot.