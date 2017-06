Arrenca la 28a Trobada empresarial al Pirineu amb més de 600 inscrits

La 28a Trobada empresarial al Pirineu, que enguany ha superat la xifra de 600 inscrits, va començar ahir a la Seu d’Urgell. Sota el títol Estratègies per a un marc canviant, aquesta edició vol fer llum sobre quina influència tenen en l’empresa, el directiu i l’emprenedor la problemàtica política interna de cada país i els fenòmens d’abast global com ara l’ajustament pendent de l’economia xinesa. A partir de ponències, debats i taules rodones, la trobada vol donar les claus per entendre com l’organització i el funcionament intern de cada país dificulten la presa de decisions i evidenciar un marc canviant que augmenta els nivells de risc. Pedro Solbes, Andreu Mas-Colell i Juan Verde seran alguns dels ponents més destacats. Tot i que les jornades ja van arrencar ahir a la tarda, la inauguració tindrà lloc avui al matí i anirà a càrrec de la consellera de la Presidència, Neus Munté, mentre que el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, oficiarà la cloenda al vespre.

La trobada consta enguany d’una vintena de ponències de qualificats professors, empresaris i professionals reconeguts, a més de personalitats polítiques, que seran moderades per diferents periodistes. Sota el lema Estratègies per a un marc canviant, l’edició d’enguany posa l’èmfasi en l’anàlisi de la influència dels fenòmens geopolítics en l’empresa i l’empresari. El president de la trobada, Vicenç Voltes, va manifestar que les incerteses per a l’empresariat no han acabat, sobretot pel marc geopolític, ja que “les regles de joc a escala internacional estan canviant”. En aquest sentit, el president de la Trobada es va preguntar “com seran a partir d’ara els tractats comercials que es derivaran del Brexit i quines seran les relacions a partir d’ara amb els Estats Units”, per posar algun exemple. Voltes va posar en relleu que durant els anys de recessió l’aposta per la internacionalització i l’exportació, juntament amb el turisme, “han estat un motor important per a la recuperació econòmica” a casa nostra.

La trobada es va iniciar amb la benvinguda que van oferir el president del fòrum empresarial, Vicenç Voltes, i el primer tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell i president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, a la sala Sant Domènec, on tenen lloc totes les activitats programades exceptuant els àpats. Voltes i Fierro van donar pas a la conferència en què el director general de l’IESE, Franz Heukamp, va oferir algunes claus per prendre decisions empresarials en aquest marc canviant. A continuació el president d’ATO, Jaume Pont; l’administradora general d’Altinco Agro, Montserrat Rossell, i el fundador i CEO del Grup Saltó, Jaume Saltó, van exposar les experiències empresarials d’èxit de les empreses respectives.

L’speaker, conferenciant i coach Carlos Andreu va aportar la nota d’humor a la trobada amb la seva conferència Atrévete a conocerte!. Durant les gairebé dues hores que va estar sobre de l’escenari va posar a prova els assistents amb un test per descobrir quin tipus de personalitat tenen, que es pot dividir partint de quatre conceptes: racionals, irracionals, introvertits i extravertits. Cadascun amb els seus pros i contres i tots viables tant en l’emprenedoria com en la mateixa vida, va defensar. El que és bàsic, al seu parer, és conèixer-se bé per, posteriorment, “poder donar la millor versió de nosaltres mateixos”. “El que tu ets no és ni bo ni dolent, el que és important és què fas amb el que ets”, va afegir.

En la trobada, que compta amb el suport de Crèdit Andorrà, també està prevista la participació del cap de Govern, Antoni Martí, que intervindrà durant el dinar.