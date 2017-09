Cinca preveu que el sector financer continuï en negatiu durant el 2017

“El pols de l’economia andorrana mostra una evolució a l’alça, com manifesten la majoria dels indicadors”, va explicar el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Marc Pantebre, en la presentació de l’Informe Econòmic del 2017. La nota negativa, però, l’aporta el sector financer (que representa un 20% del PIB), que ha disminuït un 0,4% la inversió creditícia neta i ha baixat un 2% els dipòsits, fet que ha repercutit en una disminució dels beneficis del 7%. En aquest sentit, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va anticipar que aquest 2017 els bancs continuaran en aquesta tendència negativa, tot i que preveu que cap al 2018 ja es recuperin. El context sembla favorable perquè des de la CCIS, i el mateix Govern, preveuen que enguany el PIB registri un creixement del 2,1%, per sobre de l’experimentat els darrers dos anys: el 2015 l’augment va ser del 0,8% i el 2016 de l’1,2%.

Tant Pantebre com Cinca van recordar el cas BPA assenyalant que ha estat una de les dificultats per les quals ha hagut de passar el sistema financer, però tots dos van parlar en passat i van dir que és una “prova superada”. La principal culpa de la recessió d’un dels pilars de l’economia del país és, doncs, l’adaptació reguladora per l’acord monetari i per l’adaptació de tot el sistema financer mundial. “És el que està provocant que les entitats tinguin certes dificultats. L’increment de la regulació és molt gran i les exigències en l’àmbit del capital, la solvència i la bona governança també són molt fortes, i els bancs necessiten un temps per adaptar-s’hi. I l’altre pes de culpa se l’endú l’intercanvi automàtic”, va argumentar Cinca.

Els indicadors més rellevants que mostren aquesta evolució a l’alça, destacats per la Cambra, són els increments de les importacions sense carburants (7,5%), el nombre de visitants (2%) i l’ocupació (1,9%), tots ells superiors als del 2015. També van destacar el dinamisme de les matriculacions de turismes, amb un 10,5% més, i el nombre d’establiments, que va augmentar el 5,6%, una xifra que representa una creació neta de 452 establiments l’any passat.

Pel que fa al sector de la construcció, per primera vegada en una dècada mostra una millora “modesta”. En concret, el 2016 es va registrar creació d’ocupació, el 2,1% més, i l’1,9% més de noves empreses, i el salari mitjà del sector va créixer l’1,5%. Només es va donar 35 permisos de construcció d’obra de nova planta i “la inversió pública va baixar un 17%, cosa que limita la possibilitat de millorar el sector”, segons va dir Pantebre.

Val a dir que la indústria també aporta una nota negativa, tot i que el ritme de caiguda de l’activitat es va frenar.

El sector serveis, sobretot el comerç i turisme, va ser el més positiu. Les dades que ho demostren són l’increment del 6,3% dels turistes, l’augment del 4,9% de la importació de béns i els 2,48 milions de dies d’esquí venuts, que “és la xifra més elevada dels darrers onze anys”, va destacar Pantebre. En aquest sentit, el president de la Cambra es mostra expectant per com es resoldrà la dissolució de Nevasa, “perquè, després d’Andorra, Grandvalira és la marca més important”.

En la darrera presentació de l’Informe Econòmic –perquè al gener hi ha eleccions a la Cambra–, Pantebre va tornar a pronunciar reivindicacions històriques com la simplificació i l’agilització administrativa. En aquest sentit el cap de Govern, Antoni Martí, va avançar que en breu a la planta baixa de l’edifici del Govern hi haurà un punt d’atenció a l’empresari. També va demanar l’heliport i més implicació i participació activa en les negociacions per l’acord amb la UE. Però també va expressar peticions noves, com que es resolgui el projecte de The Cloud, s’avanci en l’smart country i es creï un registre d’aviació civil.

“El 25,3% de pressió fiscal està molt per sobre dels límits que la classe empresarial demanava”, va explicar Pantebre. El president de la Cambra va fer un toc d’atenció al Govern en aquest sentit i va reclamar en veu alta que aquesta pressió fiscal no s’incrementi, perquè en el darrer any s’ha apujat dos punts. “La nostra competitivitat està directament influenciada per la pressió fiscal”, va concretar. En aquest sentit, la mitjana europea en pressió fiscal se situa en el 39,9%. Per la seva banda, Cinca va reiterar que ja es dona per tancat el marc impositiu i que no augmentaran els tipus ni crearan més impostos. Una altra cosa són les pensions i el canvi model de la branca de jubilació, que s’ha de modificar per ampliar el fons augmentant les cotitzacions o amb més aportació del Govern, que ho faria incrementant les fonts d’ingressos.