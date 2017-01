Creix un 68% en un any la plantilla del contact center internacional ESPIC

El contact center internacional ESPIC ha experimentat un creixement de treballadors del 68% durant el seu primer any de vida. La consolidació de la cartera de clients i el suport als serveis d'atenció al client d'una multinacional informàtica han permès la incorporació de 19 treballadors més, passant de 28 efectius el febrer del 2015 als 47 aquest mes de gener. Amb seu a l'edifici Els Arcs de la Massana, ESPIC presta actualment els seus serveis a quatre grans empreses del país, la companyia internacional d'òptica Indo i la marca de components informàtics D-Link. A més, hi ha prevista la incorporació de cinc agents més que elevarien el nombre de treballadors fins als 52. El director del contact center, Joan Foix, ha valorat molt positivament l'evolució que “demostra no tan sols la confiança mostrada per empreses andorranes sinó que es pot prestar, des del país, un servei de qualitat i competitiu al mercat internacional”.

ESPIC ha assumit els serveis d’atenció telefònica de D-Link al Regne Unit, Portugal, Espanya, França i Itàlia, el que ha suposat la incorporació de treballadors amb gran domini d’aquestes llengües i de professionals amb formació en informàtica.

De les 19 incorporacions, cinc s’han produït amb la intermediació del Servei d’Ocupació del Govern. Les noves necessitats d’espai han dut el consell d’administració d’ESPIC a decidir l’ampliació de les seves instal·lacions a la segona planta de l’edifici Els Arcs.

ESPIC és fruit de l’aliança d’Andorra Telecom i de l’empresa espanyola MST Holding (Medios i Servicios Telemáticos, SA). La creació del contact center forma part del procés de diversificació econòmica iniciat per Andorra Telecom.