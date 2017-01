El RAM espera que en un any 7 de cada 10 morosos inscrits paguin

El Registre Andorrà de Morositat (RAM), que va iniciar el seu trajecte el novembre passat, ja ha comptabilitzat més de 50.000 incidències d’impagaments, de les quals 20.000 s’han donat de baixa perquè s’han pogut cobrar. La qual cosa significa que en tan sols dos mesos s’ha aconseguit una taxa de recobrament de més del 40%, xifra que vol dir que 4,5 morosos registrats efectuen el pagament després que es publiquin les seves dades al RAM. “En un any s’espera que aquesta taxa sigui del 70% i el 80%”, segons va explicar ahir David Castillo, soci director i impulsor del RAM. Si es compara amb altres registres similars als estats veïns, la taxa d’Andorra serà superior, ja que el de França té una taxa de recobrament del 54% i a Espanya és del 68%.

Amb només dos mesos de funcionament aquest registre, fruit de la iniciativa privada, ha comptabilitzat uns 200 clients i ha més que triplicat les expectatives que s’havia creat “perquè esperàvem tancar l’any amb 15.000 registres i han estat 50.000”, va manifestar Castillo. Entre els clients ja figuren diverses administracions públiques, que com qualsevol altre client poden registrar els deutes que tenen pendents i consultar si el seu client és morós.

A més de donar la possibilitat als clients de registrar els seus morosos i poder consultar inclús registres d’altres països, el que persegueix el RAM és “reduir la morositat”, va afirmar Castillo. Això, però, si s’aconsegueix també suposa un estalvi de temps i de diners per a les empreses que tenen pagaments pendents per no haver d’anar a la Batllia a reclamar-los. Altres aportacions del registre són l’optimització en els processos de decisió i ajudar a l’anticipació del risc, a més de millorar la cartera comercial, segons va explicar ahir Castillo en una conferència a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis per explicar com funciona aquest registre, en el qual es fa tot via online.

Els clients que paguen una quota, segons els paràmetres de facturació i la dimensió de l’empresa, accedeixen a “aquesta base de dades, que és bidireccional perquè s’hi pot consultar dades dels morosos i el client pot registrar un morós mitjançant una factura que té impagada; sempre ha d’estar justificat”, va explicar Castillo.

El RAM també pot suposar un incentiu per fer efectiu el cobrament perquè, tal com va explicar el seu impulsor, molts cops, abans de registrar el morós, si l’avises que publicaràs l’impagament en aquest registre el cobrament es fa efectiu al moment. Té com un efecte dissuasiu. “A ningú no li agrada figurar en un registre de morositat, i menys aquí a Andorra, que és molt petita”, va dir Castillo.

Castillo també va manifestar que a Andorra no hi ha un reglament de registre de morosos i que ells es regeixen per una regulació similar a l’espanyola, amb una protecció de dades no només de les persones físiques, com la llei andorrana, sinó també d’empreses i autònoms. A més, segons la llei de morositat, fins al cap de tres mesos de l’impagament no es pot considerar morós judicialment.