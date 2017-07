FEDA licita la redacció del projecte de la xarxa de calor de la Comella

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha convocat un concurs d'àmbit nacional per a la licitació d'un contracte de treballs tècnics per a la redacció i direcció d'obres del nou projecte que vol tirar endavant: una xarxa de calor a la Comella. Tal com publica el BOPA aquest dimecres, la documentació es pot retirar fins el 2 d'agost i l'obertura de les ofertes es farà el 8 d'agost. Tal com ja ha informat FEDA, l'objectiu és crear una planta de cogeneració a la Comella, després de la posada en marxa de la primera instal·lació d'aquestes característiques a Incles. La previsió és que el nou projecte estigui enllestit en un termini d'entre 3 i 5 anys i que porti calor urbana a un centenar d'edificis d'Andorra la Vella. D'altra banda, el comú d'Ordino ha declarat desert el concurs per construir una xarxa de calor a la parròquia, per manca de reserva pressupostària suficient.

FEDA ha fet el primer pas per posar en marxa el projecte de creació d'una xarxa de calor aprofitant l'energia que genera el forn incinerador de la Comella per donar servei a un centenar d'edificis d'Andorra la Vella. La parapública ha licitat la redacció del projecte i la direcció de les obres, per tal que la nova infraestructura pugui ser una realitat d'aquí a uns 3 o 5 anys.

Tal com ja va avançar el director de FEDA, Albert Moles, la nova central de cogeneració donarà servei a un centenar d'edificis fins a l'alçada del carrer Prat de la Creu de la capital. L'obra, amb la qual s'aconseguirà recuperar el doble de l'energia que està produint el Centre de Tractament de Residus, tindrà un cost total d'entre 15 i 20 milions d'euros.

Aquest projecte es comença a materialitzar un cop ja està en ple rendiment la primera central de cogeneració al país, situada a Incles i que dona servei a Soldeu. En un futur, FEDA també vol implantar la cogeneració a una tercera zona del país, que podria ser o també a la capital, a Escaldes-Engordany o al Pas de la Casa. L'objectiu fixat és que al 2030 Andorra arribi a produir el 30% de l'energia que consumeix, gràcies als projectes de cogeneració, les minicentrals hidroelèctriques que s'estan implantant i d'altres sistemes d'energia eòlica o solar.

Ordino fa marxa enrere en el projecte de xarxa de calor

D'altra banda, el comú d'Ordino ha deixat desert el concurs per fer una xarxa de calor a la parròquia, ja que no disposava de reserva pressupostària suficient. L'objectiu del projecte era que la xarxa subministrés energia calorífica a diferents edificis públics, concretament calefacció i aigua calenta sanitària, aprofitant l'excedent d'energia generat per la caldera de biomassa i per la producció de plaques solars tèrmiques del Centre Esportiu d'Ordino (CEO). El comú va calcular que estalviaria un mínim d'un 30% respecte als costos actuals.

El comú ha informat que s'estudiaran alternatives menys costoses per a l'administració per obtenir estalvis de despesa energètica en alguns edificis públics aprofitant la producció d'energia excedentària del CEO. L'objectiu és que la despesa que això comporti permeti assolir "un resultat financer suportable".