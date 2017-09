La professora de Harvard Melissa Dell guanya el premi internacional Calvó Armengol 2017

El Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate School of Economics han anunciat aquest dimarts la guanyadora del premi internacional Calvó Armengol, establert en memòria del professor Antoni Calvó Armengol. Es tracta de Melissa Dell, professora de Harvard. Dell ha obtingut diversos reconeixements, entre els que destaca el premi John Williams Prize (2005), atorgat al millor estudiant de llicenciatura de la Harvard University, les beques Rhodes (2005), Alfred Sloan (2016) i Andrew Carnegie (2017). El premi, dotat amb 30.000 euros, s’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys que hagi contribuït al coneixement de l’estructura social i a les implicacions que té sobre les interaccions econòmiques.

La professora Melissa Dell, de la Harvard University, ha estat la guanyadora del premi internacional Calvó Armengol, establert en memòria del professor Antoni Calvó Armengol. Així ho han anunciat aquest dimarts el Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate School of Economics. Melissa Dell va llicenciar-se l’any 2005 a la Harvard University, va obtenir un màster a l’Oxford University i es va doctorar en economia l’any 2012 al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Des del 2014 és membre del departament d’Economia de la Harvard University.

Ha obtingut diversos reconeixements, entre els que destaca el premi John Williams Prize (2005), atorgat al millor estudiant de llicenciatura de la Harvard University, les beques Rhodes (2005), Alfred Sloan (2016) i Andrew Carnegie (2017).Tot i la joventut de Dell, la seva recerca innovadora ha ajudat a entendre com funcionen les institucions polítiques. La recerca de Melissa Dell demostra una capacitat impressionant d'usar dades històriques per entendre el funcionament d'una varietat d'aspectes econòmics, socials i polítics.

Entre les contribucions a la recerca més reconegudes de la professora Melissa Dell s’hi troben estudis detallant com els patrons climàtics de temps i temperatura afecten la productivitat econòmica; l'impacte dels canvis polítics a Mèxic en la guerra dels càrtels de la droga i el canvi de comportament en les xarxes comercials; les conseqüències a llarg termini d’un sistema de treballs forçats a la mineria implementat en segles passats sobre les institucions socials i polítiques del Perú, o els efectes a llarg termini sobre les institucions de Vietnam de les estratègies militars dels Estats Units a la guerra en aquell país.

La guanyadora impartirà una conferència durant la cerimònia de lliurament del premi que tindrà lloc a Andorra. També pronunciarà una conferència acadèmica i encapçalarà com a directora científica un seminari de treball ('workshop') en què participaran entre 15 i 20 investigadors joves de tot el món. Tant la cerimònia de lliurament del guardó com el workshop tindran lloc durant el 2018. El comitè de selecció del premi ha estat format per Salvador Barberà, Esther Duflo i Matthew O. Jackson (president).

Antecedents del premi

El premi internacional Calvó Armengol va ser creat l’any 2008 pel Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona GSE en memòria d’Antoni Calvó Armengol, professor andorrà de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Barcelona GSE que va morir la tardor del 2007 amb 37 anys. S’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys que hagi contribuït al coneixement de l’estructura social i a les implicacions que té sobre les interaccions econòmiques. `

Aquesta és la cinquena edició del premi, que en la primera convocatòria es va concedir a Esther Duflo (2009), en la segona a Roland Fryer (2011), en la tercera a Raj Chetty (2013) i en la quarta a Matthew Gentzkow (2015). El premi, que ofereix una dotació en efectiu de 30.000 euros, reconeix els èxits científics dels guardonats.