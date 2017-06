MoraBanc acull la sessió plenària del Consorcio Español de Riesgo Operacional

MoraBanc ha acollit aquest passat dimarts la sessió plenària del Grup CERO (Consorcio Español de Riesgo Operacional), associació a la qual pertany des de l’any 2013 i de la qual actualment és membre del comitè executiu.

La presència de MoraBanc en aquest grup s’emmarca en la voluntat del banc d’estar al corrent de les millor pràctiques del sector quant a la gestió del risc operacional, i amb l’objectiu d’implementar-les a la pròpia entitat per tal d’avançar futurs requeriments normatius, fruit del procés d’adaptació de la banca andorrana a la regulació bancària europea.

El Grup CERO està format per un total de 21 entitats, on hi està representat gran part del sector bancari espanyol i MoraBanc com a única entitat andorrana. A la sessió plenària hi han assistit responsables de risc operacional de BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Banc Sabadell, Popular i Bankinter, mentre que la resta de bancs hi han participat virtualment.

Durant la sessió de treball s’han pogut intercanviar experiències i criteris en la gestió d’aquest risc, i s’han debatut qüestions d’actualitat que poden tenir impacte a les respectives entitats.