Posar en valor el Centre Històric, un dels principals reptes de la capital

El comú d'Andorra la Vella, juntament amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric, han presentat un pla estratègic per conèixer les fortaleses i oportunitats de la zona, per tal de millorar la zona de la capital. Fer valer la marca que unifica el Centre Històric, la gestió de l'espai urbà i la realització de campanyes de comunicació i màrqueting són alguns dels aspectes que s'han posat en relleu durant la presentació dels resultats d'aquest pla. La directora de l'empresa encarregada del treball, Maria Segarra, ha remarcat la necessitat dels restauradors de potenciar "una cuina d'autor", per tal de crear una imatge més especifica de la gastronomia del Centre Històric. I és que, segons la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, aquesta zona és "una de les millors del país" i, per tant, "cal que la valorem molt més del que ho hem fet fins ara". En aquest sentit, Marsol ja ha explicat que estan treballant en una sèrie de mesures com la reglamentació de les terrasses o la senyalització.

Un referent comercial. Aquest és el repte i objectiu alhora del comú d'Andorra la Vella i l'Associació de Comerciants del Centre Històric, per tal de plantejar-se el futur d'una de les zones "més particulars" del país, segons ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la presentació del pla estratègic del Centre Històric aquest dimecres a la tarda.

El pla, que s'ha presentat aquest dimecres després de dos mesos i mig de realització, defineix tres zones ben diferenciades: el comerç de proximitat (l'àmbit de Príncep Benlloch), el de singularitat (l'àmbit del nucli antic) i, per últim, el d'atracció (a la plaça Rebés). Cadascuna d'aquestes zones presenta uns trets diferenciadors que obliguen a realitzar accions diferents, tot i que segons Segarra, tot parteix d'una idea de "posar en valor" allò que es pot trobar a cada zona, atès que "no totes les zones es poden dinamitzar de la mateixa manera".

Un dels factors claus per entendre aquest objectiu és reivindicar tots els elements que formen part de l'entorn del Centre Històric, com són els comerços o la restauració, atès que són els dos grans motors dinamitzadors de la zona. I és que l'estudi ha descobert que el 82% dels comerciants de la zona únicament disposen d'un únic punt de venda i, per tant, depenen exclusivament del que es dugui a terme al Centre Històric. Per aquest motiu, Segarra ha remarcat que són necessàries mesures de formació, per tal d'atrapar el públic més jove.

Pel que fa a la restauració, la directora de l'estudi ha considerat que un dels trets a millorar és la necessitat de reivindicar una "cuina d'autor" que permeti generar un major reclam gastronòmic de cara al país. En aquest sentit, la unificació d'accions entre comerciants i restauradors també és un dels trets als quals fa referència el pla.

Un punt de trobada i cultura

Una de les principals fortaleses que recull l'estudi sobre el Centre Històric és la gran diversificació que presenten les diverses zones incloses en aquest indret, i és que segons ha recalcat Marsol, cada cop hi ha més entorns de trobada als diferents carrers i places del centre històric. Per aquest motiu, la cònsol major ha manifestat que "cal potenciar l'atractiu cultural perquè és una assignatura pendent del país". Iniciatives com el De copes o el Jambo Street Music són proves evidents, segons Marsol, "de la bona rebuda que tenen activitats com aquestes".

La vicepresidenta de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, Anna Riberaygua, ha manifestat que ja s'està treballant per millorar la guia de restaurants, així com la potenciació del valor cultural de la zona amb accions com el mercat de la Vall o apostar per l'art. Tots aquests aspectes es començaran a revifar seguint les directrius del pla, que ha estat finançat pel comú d'Andorra la Vella, la Cambra de Comerç i l'associació.

El Centre Històric, l'entorn de les places

Les places i la gran quantitat de terrasses de la zona és una de les principals conclusions a les quals s'ha arribat amb l'estudi, segons ha explicat la directora de l'empresa encarregada del treball, Maria Segarra. Guillemó i Rebés són alguns dels pols que serveixen per entendre la potenciació del Centre Històric, ja que afavoreixen la inclusió de terrasses. Segarra ha recalcat que "el millor espai per terrasses del país està aquí", que també ha reconegut que cal millorar certs aspectes relacionats amb aquestes infraestructures. En aquest sentit, Marsol ha reconegut que ja estan treballant en la reglamentació de les terrasses que es preveu que entri en vigor l'any vinent.

D'altra banda, la senyalització també és un altre dels elements en el qual el comú d'Andorra la Vella està centrant els seus esforços, atès que Marsol considera que "molta gent que aparca al Prat de la Creu es troba que no sap on és el Centre Històric i això ho volem canviar".