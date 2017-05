Vall Banc incrementa la plantilla en un 33%

La plantilla laboral de Vall Banc ha augmentat un 33% amb la contractació de 44 persones, segons informa l'entitat en un comunicat. Aquestes incorporacions s’han anat realitzant des del mes de setembre passat i s’emmarquen dins de la planificació estratègica aprovada per la direcció del banc amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible. Així, la plantilla ha augmentar el nombre de professionals fins a 177, i l'objectiu és seguir ampliant-la amb perfils en àrees tan diverses com finances, compliment normatiu o transformació tecnològica.

La majoria dels perfils professionals són persones amb estudis universitaris especialitzats en el sector financer que aporten el seu gra de sorra al projecte de l’entitat. A més de l’experiència professional, l’entitat ha valorat l’actitud i el compromís amb el projecte a l’hora d’incorporar aquests nous perfils a la seva plantilla. A més, el banc té previst continuar ampliant la plantilla amb nous especialistes i properament es contractaran més professionals per a diverses àrees com riscos financers, compliment normatiu o transformació tecnològica.

“Aquestes dades demostren el constant creixement de negoci, la seva consolidació i les bones perspectives que Vall Banc té. Estem orgullosos de ser el pol d’atracció de nou talent i de professionals consolidats que creuen en el nostre projecte. El nostre èxit és gràcies a l’esforç dels 177 treballadors que demostren el seu compromís dia a dia”, ha manifestat el conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber. Aquest increment de personal servirà per complementar els esforços que està realitzant l’actual equip i seguir impulsant el projecte de transformació de l’entitat.